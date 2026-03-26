Alerta por un fin de semana "pasado por agua": las fuertes tormentas afectarán a Buenos Aires y otras seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias y tormentas llegarían desde el sábado 28 de marzo por la mañana y se extenderían hasta las primeras horas del domingo. Las zonas afectadas son el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Salta y Jujuy.

Hasta el momento, el SMN no emitió alertas meteorológicas para ninguna de estas zonas.

Las provincias que podrán sufrir tormentas este sábado.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El sábado 28 las probabilidades de tormentas fuertes durante la mañana alcanzan el 40%, con una máxima de 25° y mínima de 21°.

Así estará el clima en Buenos Aires.





Para el domingo 29 la chance de tormentas aisladas es baja por la mañana, mientras que la tarde y la noche se presentarían mayormente nubladas. Las temperaturas suben: máxima de 28° y mínima de 22°.

Qué hacer ante una tormenta

El SMN recomienda no sacar la basura en las horas previas, limpiar desagües y sumideros, y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante el temporal.

Si ingresa agua al hogar, lo primero es desconectar los electrodomésticos o cortar el suministro eléctrico. También asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.