ANSES: calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, AUH y otras prestaciones
Se dieron a conocer las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones, organizadas según la terminación del DNI. Hay actualizaciones previstas en base a la inflación y refuerzos para los ingresos más bajos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril de 2026: arranca el viernes 10 y se organiza por terminación de DNI.
Incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Asignación por Embarazo.
Los haberes se actualizaron según el último índice de inflación del INDEC y el Gobierno sumó un bono de $70.000 para los sectores de menores ingresos.
Así queda el calendario de pagos de la ANSES para abril de 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: viernes 10 de abril.
- DNI 2 y 3: lunes 13 de abril.
- DNI 4 y 5: martes 14 de abril.
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DNI 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: viernes 10 de abril.
- DNI 1: lunes 13 de abril.
- DNI 2: martes 14 de abril.
- DNI 3: miércoles 15 de abril.
- DNI 4: jueves 16 de abril.
- DNI 5: viernes 17 de abril.
- DNI 6: lunes 20 de abril.
- DNI 7: martes 21 de abril.
- DNI 8: miércoles 22 de abril.
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DNI 9: jueves 23 de abril.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: viernes 24 de abril.
- DNI 2 y 3: lunes 27 de abril.
- DNI 4 y 5: martes 28 de abril.
- DNI 6 y 7: miércoles 29 de abril.
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DNI 8 y 9: jueves 30 de abril.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- DNI 0: viernes 10 de abril.
- DNI 1: lunes 13 de abril.
- DNI 2: martes 14 de abril.
- DNI 3: miércoles 15 de abril.
- DNI 4: jueves 16 de abril.
- DNI 5: viernes 17 de abril.
- DNI 6: lunes 20 de abril.
- DNI 7: martes 21 de abril.
- DNI 8: miércoles 22 de abril.
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DNI 9: jueves 23 de abril.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI 0: viernes 10 de abril.
- DNI 1: lunes 13 de abril.
- DNI 2: martes 14 de abril.
- DNI 3: miércoles 15 de abril.
- DNI 4: jueves 16 de abril.
- DNI 5: viernes 17 de abril.
- DNI 6: lunes 20 de abril.
- DNI 7: martes 21 de abril.
- DNI 8: miércoles 22 de abril.
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DNI 9: jueves 23 de abril.
Los montos de la ANSES para abril de 2026
La jubilación mínima quedó en $380.319,31. Con el bono extraordinario de $70.000, llegará a $450.319,31. El haber máximo es de $2.559.188,81.
Las PNC por Invalidez y Vejez se ubican en $336.223,52. La Pensión para Madre de 7 Hijos alcanza $450.319,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $374.255,44.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga $136.666 por un hijo, $273.332 por dos y $318.753 por tres. El 80% se acredita cada mes; el 20% restante se cobra al presentar la libreta escolar y el certificado de salud.