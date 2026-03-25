ANSES: calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, AUH y otras prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril de 2026: arranca el viernes 10 y se organiza por terminación de DNI.

Incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Asignación por Embarazo.

Los haberes se actualizaron según el último índice de inflación del INDEC y el Gobierno sumó un bono de $70.000 para los sectores de menores ingresos.

Así queda el calendario de pagos de la ANSES para abril de 2026





Calendario de pagos de la ANSES para abril de 2026.



Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: viernes 10 de abril.

DNI 1: lunes 13 de abril.

DNI 2: martes 14 de abril.

DNI 3: miércoles 15 de abril.

DNI 4: jueves 16 de abril.

DNI 5: viernes 17 de abril.

DNI 6: lunes 20 de abril.

DNI 7: martes 21 de abril.

DNI 8: miércoles 22 de abril.

DNI 9: jueves 23 de abril.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI 8 y 9: jueves 30 de abril.





Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI 0: viernes 10 de abril.

DNI 1: lunes 13 de abril.

DNI 2: martes 14 de abril.

DNI 3: miércoles 15 de abril.

DNI 4: jueves 16 de abril.

DNI 5: viernes 17 de abril.

DNI 6: lunes 20 de abril.

DNI 7: martes 21 de abril.

DNI 8: miércoles 22 de abril.

DNI 9: jueves 23 de abril.





Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: viernes 10 de abril.

DNI 1: lunes 13 de abril.

DNI 2: martes 14 de abril.

DNI 3: miércoles 15 de abril.

DNI 4: jueves 16 de abril.

DNI 5: viernes 17 de abril.

DNI 6: lunes 20 de abril.

DNI 7: martes 21 de abril.

DNI 8: miércoles 22 de abril.

DNI 9: jueves 23 de abril.





Los montos de la ANSES para abril de 2026

La jubilación mínima quedó en $380.319,31. Con el bono extraordinario de $70.000, llegará a $450.319,31. El haber máximo es de $2.559.188,81.

Las PNC por Invalidez y Vejez se ubican en $336.223,52. La Pensión para Madre de 7 Hijos alcanza $450.319,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $374.255,44.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga $136.666 por un hijo, $273.332 por dos y $318.753 por tres. El 80% se acredita cada mes; el 20% restante se cobra al presentar la libreta escolar y el certificado de salud.