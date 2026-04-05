ANSES dejará de pagar el bono de $70.000 a muchos jubilados: ¿Por qué motivo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continuará con el pago del bono extraordinario de $70.000 durante abril de 2026 para jubilados y pensionados. Sin embargo, el organismo también aclaró que este refuerzo no alcanzará a todos los beneficiarios, ya que su otorgamiento dependerá del nivel de ingresos de cada titular.

En paralelo, todos los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento por movilidad en sus haberes. La actualización será del 2,9%, en línea con el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a febrero. Este ajuste impacta de manera directa en los ingresos mensuales, pero también modifica los parámetros que determinan quiénes acceden al bono y quiénes quedan excluidos.

Quiénes dejarán de recibir el bono de $70.000 en abril





Tras la actualización de haberes, la jubilación mínima se ubicará en $380.319,31. Este será el monto base para quienes perciben el ingreso más bajo del sistema previsional.

Para ese grupo, ANSES ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31. Este valor funciona como un piso garantizado para jubilados y pensionados durante abril.

A partir de ese umbral, el organismo previsional establece tres situaciones posibles:

Cobro completo del bono: reciben los $70.000 en su totalidad quienes perciben la jubilación mínima. También están incluidos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las madres de siete hijos que cobran una pensión no contributiva.





reciben los $70.000 en su totalidad quienes perciben la jubilación mínima. También están incluidos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las madres de siete hijos que cobran una pensión no contributiva. Cobro proporcional: corresponde a quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero no alcanzan el límite de $450.319,31. En estos casos, el monto del bono se ajusta para completar ese ingreso. Es decir, se otorga un refuerzo menor que permite llegar al tope fijado.





Sin acceso al bono: quedan excluidos del beneficio los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan los $450.319,31. También se incluyen en este grupo quienes perciben pensiones de privilegio, pertenecen a regímenes especiales con haberes más altos o reciben más de una prestación que, en conjunto, supera ese límite.





ANSES confirmó que los jubilados que dejarán de cobrar el bono serán aquellos que superen el tope de $450.319.

Calendario de pagos de abril



El organismo también confirmó el cronograma de pagos para el mes de abril, organizado de forma escalonada según la terminación del DNI.

Jubilados que reciben la mínima:

DNI finalizados en 0: viernes 10 de abril

DNI finalizados en 1: lunes 13 de abril

DNI finalizados en 2: martes 14 de abril

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de abril

DNI finalizados en 4: jueves 16 de abril

DNI finalizados en 5: viernes 17 de abril

DNI finalizados en 6: lunes 20 de abril

DNI finalizados en 7: martes 21 de abril

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de abril

DNI finalizados en 9: jueves 23 de abril



Pensiones No Contributivas:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 10 de abril

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI finalizados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 15 de abril

DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 15 de abril



Jubilados que superan la mínima: