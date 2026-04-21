ANSES: el dato clave que deben revisar los jubilados en su recibo antes del próximo aumento de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transita los últimos días de su cronograma de pagos de abril de 2026. Sin embargo, para muchos jubilados y pensionados, el monto que visualizan puede generar dudas.

Ante la proximidad de un nuevo incremento en mayo, se recomienda revisar el recibo de haberes para asegurar que cada ítem, especialmente el bono de refuerzo y el aumento por movilidad, se haya liquidado correctamente.

Revisar el recibo no es solo una cuestión de control, sino una herramienta de previsibilidad. Con la inflación de marzo ya confirmada en un 3,4%, el haber de mayo se calculará sobre la base de lo percibido este mes.

Si existe un error en la liquidación actual, podría arrastrarse al próximo período, afectando el bolsillo del beneficiario. Por eso, antes de que finalice abril, es clave ingresar a las plataformas digitales del organismo.

Atención jubilados: ¿Qué ítems no pueden faltar en la liquidación de abril?





Al descargar el comprobante desde la web o la aplicación oficial, los jubilados deben identificar tres conceptos principales que conforman el total. Este mes, para quienes cobran la mínima, la suma debe alcanzar los $450.319,31.

A continuación, se indica cómo se compone ese total:

PBU, PC y PAP (haber mensual): estos son los componentes básicos de la jubilación. En abril, este valor ya debe reflejar el incremento por movilidad. Es la base sobre la cual se aplicará el próximo 3,4% en mayo. Refuerzo previsional: este es el bono. Debe figurar con un monto de $70.000 para quienes cobran la mínima. Si el jubilado supera el haber básico, este ítem aparecerá como un "bono proporcional" hasta alcanzar el tope de $450.319. Descuentos y retenciones: es fundamental revisar si existen descuentos por préstamos, moratorias o servicios de salud (PAMI). A veces, un monto menor en el cajero no se debe a un error de la ANSES, sino a una cuota pendiente que se debita automáticamente.

El dato que deben revisar los jubilados antes del próximo aumento de mayo.

Cómo bajar el recibo y prepararse para el aumento de mayo





Para realizar esta verificación sin moverse de casa, el trámite es 100% digital. Los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, en el menú lateral se debe seleccionar la opción "Jubilados y pensionados" y luego "Consulta de recibos". Allí, el sistema permite descargar el PDF del mes en curso para guardarlo o imprimirlo.

Hacer este control hoy mismo permite que, ante cualquier inconsistencia, el titular pueda realizar el reclamo correspondiente antes de que se procese la liquidación de mayo.

Cabe recordar que el próximo mes el haber mínimo base subirá a aproximadamente $393.250, y se espera la confirmación oficial sobre la continuidad del bono de refuerzo de $70.000.