Beneficiarios de AUH: ¿Cuánto se cobra en abril y qué extras se deposita ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de abril de 2026, que incluye la acreditación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con aumento y una serie de beneficios adicionales que impactan directamente en los ingresos de las familias.

Durante este mes, las titulares de la AUH reciben un incremento del 2,90%, en línea con la actualización por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Además del aumento, las beneficiarias perciben distintos extras como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, que se depositan en la misma cuenta, siempre que tengan sus datos personales y familiares actualizados en la plataforma Mi ANSES. Más información sobre cómo tramitar los beneficios adicionales en anses.gob.ar.

¿Cuáles son los montos vigentes de la AUH en abril?

Con el aumento del 2,9%, los valores de las asignaciones quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH: $136.666, con un cobro mensual de $109.332,80 tras la retención del 20% ($27.333), que se reintegra al presentar la Libreta AUH.

$136.666, con un cobro mensual de $109.332,80 tras la retención del 20% ($27.333), que se reintegra al presentar la Libreta AUH. AUH por discapacidad: $445.003, con un pago directo de $356.002.

$445.003, con un pago directo de $356.002. Asignación por Embarazo (AUE): $136.666, con un cobro mensual de $109.332,80.

Los montos retenidos por ANSES pueden recuperarse al cumplir con la presentación de la Libreta AUH y los requisitos establecidos por el organismo.

Este mes, las beneficiarias de la AUH continúan recibiendo importantes extras como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, que se destinan a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad para los menores a cargo.

¿Qué extras siguen vigentes en abril?

Además de la asignación mensual, continúan vigentes otros beneficios que incrementan el ingreso total de las familias:

Prestación Alimentar:

Está dirigida a titulares de la AUH, AUE y madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva. Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los montos se mantienen sin actualización y dependen de la cantidad de hijos:

Está dirigida a titulares de la AUH, AUE y madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva. Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos se mantienen sin actualización y dependen de la cantidad de hijos: 1 hijo: $52.250



2 hijos: $81.936



3 hijos o más: $108.062





Complemento Leche (Plan 1000 Días):

Destinado a embarazadas que perciben la AUE y a titulares de AUH con niños de hasta 3 años. En abril alcanza los $51.547 y apunta a asegurar una correcta nutrición en la primera infancia.





Ayuda Escolar Anual:

Se trata de un pago único de $85.000 por hijo, que se otorga al inicio del ciclo lectivo. Para acceder, es necesario presentar la documentación que acredite la escolaridad.





Fechas de cobro de la AUH en abril

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI: