Tras el apagón: así es el el procedimiento para reclamar reintegros por cortes de luz

Las interrupciones en el suministro eléctrico representan una de las principales problemáticas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Frente a fallas de infraestructura -como el reciente incendio de una subestación de la empresa que presta servicio en la zona sur en Parque Centenario por la explosión de un transformador-, los clientes de las firmas del norte y del sur disponen de mecanismos institucionales para solicitar tanto la restitución inmediata de la prestación como bonificaciones económicas por deficiencias prolongadas o reiteradas en la red.

El marco regulatorio vigente establece que los consumidores pueden exigir un resarcimiento material cuando las interrupciones del servicio se extienden por 15 horas continuas o más, o bien cuando se registran al menos cuatro cortes independientes dentro de un mismo mes calendario.



La gestión debe iniciarse de forma obligatoria ante la propia distribuidora antes de recurrir a las instancias de control nacional.

Trámite ante las distribuidoras y el ENRE

El primer paso para los usuarios afectados consiste en asentar la denuncia técnica ante la compañía prestadora que corresponda según la zona de residencia.

Una vez obtenido el número de gestión, y en caso de que la firma no brinde una solución oportuna, se debe acudir al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para formalizar la presentación estatal y dar inicio al expediente de evaluación.

Para tramitar la bonificación por vía digital, los interesados deben ingresar al portal oficial del Gobierno nacional y completar el formulario específico en la sección de atención a usuarios.

El sistema requiere la carga de datos fácticos precisos, incluyendo los horarios exactos de inicio y finalización del corte, el domicilio afectado y los datos de identificación técnica del suministro.

Documentación necesaria y canales de atención

Al momento de confeccionar la presentación ante el ente regulador, es requisito indispensable contar con la última factura del servicio, donde consten el número de cliente y los tres dígitos del medidor.

Asimismo, si la titularidad de la cuenta no coincide con quien habita el inmueble, se deberá adjuntar una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad correspondiente.

"Mantener una copia de toda la documentación y de los números de gestión es la mejor herramienta para asegurar que la distribuidora cumpla con sus obligaciones", señalan los instructivos oficiales del organismo de control respecto a las pautas para garantizar el cobro de las penalizaciones aplicadas a las empresas.

Aparte de la modalidad web, las denuncias pueden radicarse telefónicamente las 24 horas, a través de la línea gratuita 0800-333-3000.

Si la resolución del ENRE resulta favorable al consumidor, las prestatarias están obligadas a acreditar el reintegro económico equivalente directamente en las liquidaciones de las facturas subsiguientes.