Así se prepara la carne de burro: "Es más grasosa"

Sigue la venta por la venta de carne de burro. Una senadora libertaria defendió su consumo y generó cuestionamientos.

Cristian Eche fue a la parrilla Don Pedro, donde se vende carne de burro. Se trata de burros patagones, que la gente de la zona y turistas en Trelew. El periodista mostró la parrilla por dentro, donde el asador mostró cómo se prepara.

Se mostró cómo se prepara el chorizo de burro y cómo se prepara la carne, con las especias indicadas.

También hay tira de burro. "Es medio grasoso", apuntó. Pero dijo el cocinero que jamás lo probó.