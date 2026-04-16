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Jueves, 16 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
POLÉMICA

Así se prepara la carne de burro: "Es más grasosa"

Continúa la controversia por la venta de cortes de este animal. Crónica mostró cómo se prepara en una parrilla.

Sigue la venta por la venta de carne de burro. Una  senadora libertaria defendió su consumo y generó cuestionamientos.

Cristian Eche fue a la parrilla Don Pedro, donde se vende carne de burro. Se trata de burros patagones, que la gente de la zona y turistas en Trelew. El periodista mostró la parrilla por dentro, donde el asador mostró cómo se prepara.

Se mostró cómo se prepara el chorizo de burro y cómo se prepara la carne, con las especias indicadas.

También hay tira de burro. "Es medio grasoso", apuntó. Pero dijo el cocinero que jamás lo probó.

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