Atención, beneficiarios de la PUAM: ¿Cómo queda el haber con aumento y bono en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo de 2026 los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán sus haberes con una nueva actualización y el refuerzo extraordinario que el organismo viene otorgando a los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con el organismo previsional, este grupo superará los $300.000 durante el mes gracias al incremento del 3,38%, que responde a la fórmula de movilidad vigente, y al bono adicional de $70.000.

ANSES: ¿Cómo queda el haber de la PUAM en mayo?

Con la actualización del 3,38% aplicada en mayo y la continuidad del bono extraordinario, el ingreso total de los titulares de la PUAM supera ampliamente los $300.000.

El detalle del monto es el siguiente:

Haber con la actualización por movilidad: $314.539,27

$314.539,27 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $384.539,27





El beneficio adicional del bono no solo alcanza a los titulares de la PUAM, sino también a jubilados que perciben el haber mínimo y a beneficiarios de pensiones no contributivas, como las pensiones por invalidez, vejez o para madres de siete hijos o más. En todos los casos, el bono se deposita junto con el haber mensual y actúa como un refuerzo económico.

ANSES actualizó los montos de todas las jubilaciones y pensiones de mayo con un aumento del 3,38%.

¿Cuándo cobran sus haberes los titulares de la PUAM?

El calendario de pagos establecido por ANSES para mayo se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder

La PUAM es una prestación no contributiva destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación. Su monto equivale al 80% del haber mínimo y está vigente desde 2016.

Quienes perciben esta pensión cuentan además con cobertura de salud a través de PAMI y pueden acceder a asignaciones familiares, como la Asignación por Hijo, por Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y la Ayuda Escolar Anual.

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: