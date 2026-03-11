Atención, pasajeros de Zona Sur: fusionan dos líneas de colectivos que van a Once y desaparecen ramales
La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte y afecta la conectividad entre Lanús y Plaza Miserere. Una de las líneas dejará de llegar a su cabecera histórica en Retiro y se reorganizaron los servicios. Conocé cuáles son y cómo quedan los nuevos recorridos.
Los viajes entre el sur del conurbano bonaerense e importantes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron una drástica modificación al confirmarse la fusión de dos líneas de colectivos que comenzará a regir desde mediados de marzo.
Desde la Secretaría de Transporte de la Nación anunciaron que la histórica línea 75, que conectaba Lanús y Remedios de Escalada con el centro porteño, dejará de existir bajo su configuración actual para integrarse totalmente a la estructura de la línea 32. Ambas son operadas por la empresa El Puente S.A.T.
Esta reestructuración permitirá unificar servicios, pero implica cambios clave para los usuarios: el ex ramal A de la línea 75 dejará de operar desde Retiro para tener su nueva cabecera en Once (Plaza Miserere). Por su parte, se confirmó la eliminación definitiva del ramal B.
Cómo quedan los nuevos recorridos de la línea 32
A partir de la implementación de estos cambios, la línea 32 absorberá la demanda con tres ramales principales:
Recorrido A (Plaza Miserere - Remedios de Escalada): Funcionará como el servicio troncal con frecuencias de entre 6 y 8 minutos.
Recorrido B (Miserere - Remedios de Escalada por Rucci): Mantendrá la conexión por el barrio Rucci con esperas estimadas de entre 11 y 16 minutos.
Recorrido C (Subte Hospitales - Remedios de Escalada): Un ramal estratégico que unirá el sur del Conurbano con la cabecera de la Línea H en Parque Patricios, con frecuencias de 9 a 12 minutos.