Atención, pasajeros de Zona Sur: fusionan dos líneas de colectivos que van a Once y desaparecen ramales

Los viajes entre el sur del conurbano bonaerense e importantes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron una drástica modificación al confirmarse la fusión de dos líneas de colectivos que comenzará a regir desde mediados de marzo.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación anunciaron que la histórica línea 75, que conectaba Lanús y Remedios de Escalada con el centro porteño, dejará de existir bajo su configuración actual para integrarse totalmente a la estructura de la línea 32. Ambas son operadas por la empresa El Puente S.A.T.

Esta reestructuración permitirá unificar servicios, pero implica cambios clave para los usuarios: el ex ramal A de la línea 75 dejará de operar desde Retiro para tener su nueva cabecera en Once (Plaza Miserere). Por su parte, se confirmó la eliminación definitiva del ramal B.

Se fusionó la línea 32 con la 75.

Cómo quedan los nuevos recorridos de la línea 32

A partir de la implementación de estos cambios, la línea 32 absorberá la demanda con tres ramales principales: