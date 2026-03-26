Atención, titulares de la AUH: ANSES recordó que quedan muy pocos días para presentar un trámite clave y cobrar un monto retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que continúa vigente el plazo para presentar un trámite fundamental que permite acceder a un monto retenido y garantizar la continuidad del cobro de la prestación.

Se trata de la Libreta AUH, un requisito obligatorio que deben cumplir todos los años las familias beneficiarias. Este documento es clave, ya que habilita el cobro del 20% acumulado que el organismo retiene mensualmente sobre la asignación.

Si bien el plazo fue extendido, desde el organismo previsional advirtieron que la fecha límite está próxima, por lo que quienes aún no realizaron el trámite cuentan con pocos días para completarlo y evitar inconvenientes en el cobro del beneficio.

Por qué hay que presentar la Libreta AUH

La Libreta AUH es un formulario que los titulares deben presentar todos los años para acreditar que los niños y adolescentes a su cargo cumplen con determinados requisitos básicos en materia de salud y educación.

Entre las condiciones que se deben certificar se encuentran:

Asistencia regular a la escuela durante el ciclo lectivo

Cumplimiento de los controles médicos obligatorios

Calendario de vacunación actualizado

A través de este mecanismo, el Estado busca garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como la educación y la atención sanitaria.

Además, la presentación de la Libreta permite cobrar el 20% retenido de la asignación. Ese porcentaje se descuenta todos los meses y se acumula a lo largo del año, por lo que su cobro puede representar un ingreso significativo para las familias.

También es un requisito indispensable para acceder a otros beneficios asociados a la AUH, como la Ayuda Escolar Anual, que se paga al inicio del ciclo lectivo.

¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer el trámite?

ANSES confirmó que el plazo para presentar la Libreta AUH correspondiente se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. De esta manera, quienes aún no completaron el trámite tienen una última oportunidad para hacerlo y acceder al dinero acumulado durante el año anterior.

Desde el organismo recomiendan no esperar hasta último momento, ya que una carga incorrecta o incompleta puede demorar la acreditación del monto retenido.

El trámite para presentar la Libreta AUH puede hacerse completamente online, a través de la app Mi ANSES.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Para facilitar el proceso, ANSES permite realizar el trámite de manera completamente online a través de la plataforma mi ANSES. El procedimiento es sencillo y puede hacerse desde un celular o computadora:

Ingresar a la app Mi ANSES (también se puede ingresar desde anses.gob.ar ) con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

(también se puede ingresar desde ) con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección Hijos > Libreta AUH

Verificar los datos del menor y completar la información faltante

Generar y descargar el formulario de la Libreta

Imprimirlo y hacerlo completar y firmar por la escuela y el centro de salud

Sacar una foto del documento completo y subirla nuevamente al sistema

Una vez finalizado el proceso, el sistema emite una confirmación de carga exitosa. Para evitar errores, ANSES recomienda que la imagen del formulario esté bien iluminada, que se vean claramente las cuatro esquinas y que el archivo esté en formato JPG con un tamaño inferior a 3 MB.