Decretaron feriado para el viernes 15 de mayo y varios partidos bonaerenses tendrán un "finde" largo: ¿A quiénes contempla?

El calendario de feriados locales estableció que varios partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada no laborable el viernes 15 de mayo, lo que generará un fin de semana largo para cientos de vecinos.

Se trata de feriados de carácter local que responden a celebraciones históricas y festividades religiosas propias de cada distrito.

En la práctica, la medida implicará la suspensión de actividades en organismos públicos, instituciones educativas y algunas dependencias privadas, aunque en muchos casos se mantendrán guardias mínimas para garantizar servicios esenciales.

Feriados locales: ¿Quiénes son los bonaerenses que disfrutarán de un fin de semana largo?

Chacabuco

Uno de los distritos alcanzados será Chacabuco, donde cada 15 de mayo se conmemora a San Isidro Labrador, patrono de la ciudad. En este marco, las autoridades dispusieron un día no laborable para facilitar la participación en las actividades religiosas y comunitarias. Desde la Jefatura Distrital de Educación confirmaron la suspensión de clases, mientras que la administración pública funcionará con servicios reducidos. La jornada incluirá la bendición de una nueva imagen del santo, una peregrinación y una misa central.

Casey (Guaminí)

En la localidad de Casey, perteneciente al partido de Guaminí, la fecha coincide con su aniversario fundacional. El pueblo fue creado en 1911 en torno al desarrollo ferroviario, con la llegada del Ferrocarril Midland y la inauguración de la estación. Aunque el cierre del servicio de trenes en 1977 impactó en su crecimiento, la comunidad mantiene vigente esta conmemoración, que año a año reúne a sus habitantes.

Bayauca (Lincoln)

También tendrá su jornada especial Bayauca, dentro del partido de Lincoln. Allí, el 15 de mayo se celebran las fiestas patronales, motivo por el cual se declara el asueto local. Durante ese día, las dependencias públicas y establecimientos educativos interrumpen su actividad habitual, mientras que el sector privado puede adherirse de forma opcional. Las celebraciones suelen incluir encuentros religiosos y actividades comunitarias.

Para estos distritos el feriado del viernes 15 de mayo se adosará al sábado y domingo, por lo que podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Qué feriados nacionales quedan en 2026

Más allá de estos asuetos locales, el calendario nacional todavía contempla varias fechas clave a lo largo del año.

Feriados inamovibles:

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad





Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional





Días no laborables: