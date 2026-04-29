Aumentan las jubilaciones: ¿A cuánto llegarán la mínima y la máxima en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en los haberes de jubilados y pensionados que impactará en los cobros de mayo de 2026. El ajuste responde a la actualización automática que establece la fórmula de movilidad vigente.

En este caso, el incremento se basa en la inflación de marzo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue del 3,4%. Este dato es el que se utiliza para calcular la suba de las prestaciones previsionales, en línea con el mecanismo que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo quedan los montos de las jubilaciones en mayo

Con la aplicación del aumento del 3,4%, la jubilación mínima garantizada en mayo de 2026 se ubicará en $393.250,17. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $463.250,17.

Por su parte, la jubilación máxima estimada alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22. Este valor representa el tope que puede percibir un jubilado dentro del régimen general.

En cuanto al bono, el esquema contempla un mecanismo proporcional. Aquellos beneficiarios que superen el haber mínimo pero no alcancen el total de $463.250,17 recibirán un complemento ajustado, de modo tal que el ingreso final no exceda ese límite. Esto permite que quienes se encuentran apenas por encima de la mínima también accedan a un refuerzo, aunque de menor magnitud.

Cómo impacta el aumento en otras prestaciones

El incremento del 3,4% no solo afecta a las jubilaciones, sino que también se traslada automáticamente a otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

En ese sentido, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ubicarse en $314.600,12 en mayo de 2026. Este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se actualizarán a $275.275,12. Estas prestaciones están orientadas a personas en situación de vulnerabilidad.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto será equivalente a la jubilación mínima, es decir, $393.250, y alcanzará los $463.250 al sumar el bono correspondiente.

El nuevo aumento impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en mayo

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Para quienes perciben la jubilación mínima, las fechas estimadas son:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.





Para Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11

DNI terminados en 2 y 3: martes 12

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo





En tanto, los jubilados con haberes superiores al mínimo cobrarán en las siguientes fechas: