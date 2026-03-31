Aumento para AUH en abril: ¿En qué fechas se cobra y cuáles son los nuevos montos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de beneficios que regirá para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de abril de 2026. El nuevo mes llegará con un aumento en los montos y con la continuidad de una serie de refuerzos que complementan el ingreso mensual.

El incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, por lo que el dato de inflación de febrero será el que determine la suba de abril. En este caso, las estimaciones indican que el ajuste rondará el 2,9%, lo que impactará directamente en los valores de la asignación.

Cuáles son los montos de la AUH en abril

Si se confirma el aumento estimado del 2,9%, los valores de la AUH quedarían actualizados de la siguiente manera:

AUH por hijo:

Monto total: $136.665

Pago mensual directo (80%): $109.332

Retención (20%): $27.333

AUH por hijo con discapacidad:

Monto total: $447.022

Pago mensual directo (80%): $357.617,60

Retención (20%): $89.405

Cabe recordar que el 20% retenido por ANSES se acumula durante todo el año y se abona posteriormente, una vez que se presenta la libreta que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Qué extras siguen vigentes en abril

Además del monto principal, las beneficiarias podrán seguir accediendo a distintos complementos:

Tarjeta Alimentar: este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que mantiene los mismos valores: Familias con 1 hijo: $52.250 Familias con 2 hijos: $81.936 Familias con 3 hijos o más: $108.062

este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que mantiene los mismos valores: Complemento Leche (Plan 1000 Días): destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. Este beneficio sí se ajusta por movilidad y en abril alcanzaría aproximadamente los $51.547.

destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. Este beneficio sí se ajusta por movilidad y en abril alcanzaría aproximadamente los $51.547. Ayuda Escolar Anual: es un pago único que se abona al inicio del ciclo lectivo para familias con hijos en edad escolar que presenten el certificado correspondiente. Su valor ronda los $85.000 por hijo.

En abril, las titulares de la AUH recibirán un aumento estimado del 2,9% en sus ingresos y podrán seguir cobrando los extras de siempre.

Calendario de pagos AUH: ¿cuándo se cobra en abril?

ANSES también confirmó el calendario de pagos para abril, que se organiza según la terminación del DNI de las beneficiarias. El cronograma comenzará en la segunda semana del mes: