Aumento para AUH en abril: ¿En qué fechas se cobra y cuáles son los nuevos montos?
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirán un nuevo aumento en abril y ANSES confirmó el calendario de pagos de abril.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de beneficios que regirá para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de abril de 2026. El nuevo mes llegará con un aumento en los montos y con la continuidad de una serie de refuerzos que complementan el ingreso mensual.
El incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, por lo que el dato de inflación de febrero será el que determine la suba de abril. En este caso, las estimaciones indican que el ajuste rondará el 2,9%, lo que impactará directamente en los valores de la asignación.
Cuáles son los montos de la AUH en abril
Si se confirma el aumento estimado del 2,9%, los valores de la AUH quedarían actualizados de la siguiente manera:
AUH por hijo:
- Monto total: $136.665
- Pago mensual directo (80%): $109.332
- Retención (20%): $27.333
AUH por hijo con discapacidad:
- Monto total: $447.022
- Pago mensual directo (80%): $357.617,60
- Retención (20%): $89.405
Cabe recordar que el 20% retenido por ANSES se acumula durante todo el año y se abona posteriormente, una vez que se presenta la libreta que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación.
Qué extras siguen vigentes en abril
Además del monto principal, las beneficiarias podrán seguir accediendo a distintos complementos:
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Tarjeta Alimentar: este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que mantiene los mismos valores:
- Familias con 1 hijo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 hijos o más: $108.062
- Complemento Leche (Plan 1000 Días): destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. Este beneficio sí se ajusta por movilidad y en abril alcanzaría aproximadamente los $51.547.
- Ayuda Escolar Anual: es un pago único que se abona al inicio del ciclo lectivo para familias con hijos en edad escolar que presenten el certificado correspondiente. Su valor ronda los $85.000 por hijo.
Calendario de pagos AUH: ¿cuándo se cobra en abril?
ANSES también confirmó el calendario de pagos para abril, que se organiza según la terminación del DNI de las beneficiarias. El cronograma comenzará en la segunda semana del mes:
- DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril