Aviso clave: ANSES explica cómo reconocer los intentos de estafa y qué datos nunca debés dar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado oficial de carácter urgente para poner en alerta a todos sus beneficiarios, especialmente a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, detectó una proliferación de maniobras delictivas donde personas ajenas a la institución suplantan la identidad de trabajadores públicos.

El objetivo de estos delincuentes es obtener información sensible, como claves de seguridad o números de cuenta, bajo la falsa promesa de gestionar pagos extraordinarios o bonos de emergencia.

El aviso urgente de la ANSES por una nueva ola de estafas telefónicas





La ANSES no solicita datos personales ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

La advertencia surge tras las denuncias de beneficiarios que recibieron contactos sospechosos donde se les pedía validar datos para "no perder el aumento de abril" o para "acreditar un refuerzo económico".

Es fundamental que la población desestime cualquier comunicación que no provenga del sitio oficial y que evite hacer clic en enlaces o completar formularios que circulen por WhatsApp o redes sociales.

Otro punto clave que resaltó la institución es la gratuidad de todos sus trámites. Ninguna gestión ante la ANSES requiere la intervención de gestores, abogados o intermediarios que soliciten pagos previos o transferencias de dinero.

Al tratarse de un sistema de seguridad social directo, cualquier beneficio se liquida de manera automática en la cuenta sueldo del titular.

Ante la duda, la recomendación es siempre cortar la comunicación y realizar la consulta de manera personal o a través de la plataforma digital segura del ente.

¿Qué datos nunca va a pedir la ANSES?

Para evitar caer en la trampa, se recuerda que el personal oficial jamás solicitará:

Clave de la Seguridad Social o contraseñas de homebanking.

Números de tarjeta de débito o crédito (ni el código de seguridad de 3 dígitos).

Códigos de verificación enviados por SMS al celular.

Transferencias de dinero para "habilitar" un cobro o retroactivo.

La ANSES explica cómo reconocer los intentos de estafa.

Canales oficiales de denuncia: dónde reportar estafas





Si se recibió un llamado o mensaje sospechoso, o si se fue víctima de un engaño, se puede radicar la denuncia en la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES a través de las siguientes vías:

Vía web: ingresando a "Mi ANSES", "Denuncias y reclamos" y "Hacer una denuncia". Por teléfono: llamando a la línea gratuita 130. Presencial: en cualquier oficina de la ANSES o en la sede de Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. Correo postal: enviando una carta a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, C.P. 1063, CABA.

La prevención es la mejor herramienta

Se recuerda que la única página web oficial es anses.gob.ar. Si se necesita verificar una fecha de cobro o el monto del haber, es mejor hacerlo uno mismo ingresando a la plataforma con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Además, es fundamental evitar usar buscadores que lleven a sitios desconocidos. Mantener los datos bajo reserva es la única forma de proteger los ahorros y el beneficio mensual.