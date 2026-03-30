Alerta ANSES: ¿Quiénes podrían dejar de cobrar la AUH en abril por el nuevo tope de ingresos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha en abril de 2026 un nuevo esquema de control sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que podría derivar en la suspensión del beneficio para miles de familias.

Esta medida responde a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que funciona como el "techo" legal de ingresos permitido para acceder a esta prestación de seguridad social, destinada originalmente a los sectores con menores recursos.

De acuerdo con la normativa vigente, el derecho a percibir la AUH se pierde automáticamente cuando los ingresos declarados del grupo familiar superan el valor de un salario mínimo.

Debido a la Resolución 9/2025, que estableció aumentos escalonados en los sueldos básicos, el organismo realizará cruces de datos mensuales para verificar que ningún titular exceda el nuevo límite fijado en $357.800 para el cuarto mes del año.

Además, se aclara que existen categorías específicas, como los trabajadores del servicio doméstico y los monotributistas sociales, que mantienen el derecho al cobro de la asignación incluso si sus ingresos registrados superan técnicamente estos nuevos topes de la ANSES.

Los nuevos topes de ingresos para la AUH: mes por mes





Para evitar sorpresas y suspensiones inesperadas, es fundamental seguir de cerca la evolución del límite de ingresos para la AUH durante los próximos meses:

Abril: $357.800.

Mayo: $363.000.

Junio: $367.800.

Julio: $372.400.

Agosto: $376.600.

¿Quiénes podrían dejar de cobrar la AUH de la ANSES en abril?

Diferencias clave con el SUAF





Es importante no confundir estos límites con los del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinado a trabajadores en blanco y jubilados. Para el régimen contributivo (SUAF), los techos de ingresos son significativamente más altos en abril:

Límite por progenitor: $2.801.551.

Límite por grupo familiar: $5.603.101.

¿Cómo saber si el cobro está en riesgo?





La ANSES utiliza la información de los empleadores para detectar de forma automatizada si una familia superó el tope de $357.800.

En caso de detectarse una inconsistencia, el pago se bloquea y la notificación aparece en la plataforma Mi ANSES bajo la leyenda de "ajuste de ingresos".

Para evitar la baja del beneficio, se recomienda mantener siempre actualizada la situación laboral y el grupo familiar en la base de datos de la ANSES, ya que un error administrativo en los datos podría generar una suspensión errónea del pago.