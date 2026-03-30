Calendario de ANSES con aumento y bono: ¿Cuándo cobran los jubilados en abril 2026?

La duda más recurrente de los últimos días entre los beneficiarios del sistema previsional es cuándo cobran los jubilados en abril 2026. Luego de un marzo marcado por la transición en la fórmula de movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir el esquema de pagos que incluye un aumento del 2,9% basado en el IPC de febrero.

Este ajuste eleva el haber mínimo, garantizando que ningún jubilado perciba menos de $450.319,30 al sumar el bono de refuerzo. Es fundamental que estén atentos a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que el orden de acreditación se mantiene bajo la modalidad habitual de un número por día hábil, comenzando por los haberes mínimos y finalizando con los más altos.

Además del aumento, se confirmó el pago del adicional de $70.000, el cual se depositará de forma conjunta con el salario mensual. Esto simplifica el trámite para el titular, quien verá reflejada la totalidad de su dinero en una sola operación o movimiento bancario.

Calendario completo de abril: jubilados de la mínima





Para quienes perciben hasta un haber mínimo, las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en abril?





Quienes perciben haberes medios y altos tienen un cronograma diferenciado que se activa en el último tramo del mes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

¿Cuándo cobran los jubilados en abril 2026?

Montos finales para abril 2026





Con la aplicación del decreto de movilidad, así quedan los montos:

Jubilación mínima + bono: $450.319,30.





$450.319,30. Pensiones No Contributivas (PNC): reciben el aumento del 2,9% y el bono proporcional.





reciben el aumento del 2,9% y el bono proporcional. PUAM: el monto se ajusta al 80% del haber mínimo, sumando también el refuerzo de $70.000.

Los fondos están disponibles desde la primera hora del día asignado. No es obligatorio retirar todo el efectivo; se puede utilizar la tarjeta de débito para compras en comercios, lo que suele otorgar beneficios y mayor seguridad.