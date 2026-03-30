Reintegro de Anses para jubilados: ¿Cómo recuperar hasta $35.000 antes de que termine de marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene activo un reintegro de hasta $35.000 para jubilados y pensionados que vence el 31 de marzo. El ahorro se acredita directamente en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación, unos días después de cada compra.

La clave para no perder este beneficio está en cómo se paga. Es indispensable utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta de ANSES. Si se usa otro medio, como efectivo, crédito o billeteras externas, el reintegro no se activa.

El mecanismo es sencillo: se compra en un comercio adherido, se paga con la tarjeta correspondiente y el sistema aplica el descuento o devuelve un porcentaje más adelante. En general, los reintegros van del 10% al 20%, dependiendo del lugar y el rubro.

El sistema funciona dentro del programa Beneficios ANSES y abarca miles de comercios en todo el país. Supermercados, farmacias y estaciones de servicio forman parte de la red donde se pueden obtener descuentos o reintegros en consumos habituales.

No es un beneficio exclusivo de jubilados. También alcanza a pensionados, titulares de la AUH, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas que cobran el seguro por desempleo, siempre que cumplan con el requisito del pago.

El programa de Beneficios ANSES abarca miles de comercios en todo el país.

El cierre del mes marca un punto importante: el 31 de marzo es la fecha límite para acumular devoluciones dentro de este período. Por eso, muchos optan por adelantar compras necesarias y así aprovechar mejor el tope disponible.



