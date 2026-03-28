Adelanto del calendario de abril: ¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima y cuál es el monto con bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listo el cronograma de pagos para abril, un período marcado por la consolidación del nuevo piso salarial para los jubilados y pensionados.

Luego de los ajustes aplicados por el índice de inflación, los titulares que perciben la mínima verán reflejado un haber bruto de $380.319,30, al que se le sumará de forma automática el bono de $70.000.

Así, llevará el ingreso final a un total de $450.319,30. Es fundamental que los beneficiarios tengan en cuenta que el pago del refuerzo se realiza en la misma fecha y cuenta donde se deposita el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

El orden de cobro se regirá por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). A continuación, conocé las fechas exactas en las que el dinero estará disponible tanto para su retiro por cajero automático como para su uso directo con tarjeta de débito.

Calendario de pagos: jubilaciones mínimas en abril de 2026





Las fechas confirmadas por la ANSES para quienes no superan el haber mínimo son las siguientes:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en abril?

Jubilados: ¿Qué conceptos se liquidan en abril?





Al revisar el recibo de haberes a través de la aplicación "Mi ANSES", los jubilados encontrarán los siguientes ítems que conforman el total de abril:

Prestación Básica Universal (PBU): el haber ajustado por el 2,9% de movilidad. Refuerzo previsional: el bono extraordinario de $70.000. Diferencial por movilidad: en caso de que queden saldos pendientes de ajustes previos.

Recomendaciones para el cobro





Para evitar filas y aglomeraciones, se recomienda priorizar el uso del home banking o las aplicaciones móviles de los bancos.

Se recuerda que el dinero permanece en la cuenta y que el uso de la tarjeta de débito suele ofrecer beneficios extra, como reintegros o descuentos exclusivos en días específicos.