AUH de ANSES: ¿Cuánto se cobra en abril con el nuevo aumento y el extra confirmado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de beneficios para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá a partir de abril de 2026.

Con un ajuste basado en la movilidad previsional, el haber bruto se posiciona en $136.666, aunque el cobro efectivo mensual varía debido a las retenciones vigentes.

Los números de abril para la AUH: ¿Qué monto llega al bolsillo?





Bajo el sistema actual, el organismo liquida el 80% de la prestación de forma directa, lo que representa un neto de $109.332,80.

El 20% restante ($27.333,20) se retiene mensualmente y se acumula para ser solicitado a fin de año mediante la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud y escolaridad.

Sin embargo, gracias a la Resolución 1170/2025, hay una novedad importante: las familias con niños de hasta 4 años inclusive podrían recibir el 100% de la asignación de manera automática.

Esto sucede porque el Estado ahora puede cruzar datos de salud digitalmente, eliminando la necesidad de esperar el trámite físico de la libreta en ciertos casos.

"Plus" de abril: se actualiza el Complemento Leche





Una de las noticias más esperadas es la suba del Complemento Leche, vinculado al Plan de los 1000 Días. Esta asistencia, destinada a embarazadas y niños de hasta 3 años, pasará de $50.094 a $51.547 en abril.

El extra es de acreditación automática: no requiere inscripción previa, ya que la ANSES detecta la edad del menor o el estado de gestación a través de su base de datos.

Además, es importante destacar que este beneficio es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar, aunque esta última mantiene sus montos congelados por el momento.

Calendario de pagos AUH: ¿Cuándo se cobra en abril?





El cronograma de acreditaciones se activará en dos semanas, siguiendo la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuánto cobra la AUH en abril con el nuevo aumento y el extra confirmado?

¿Cómo consultar la fecha de cobro desde el celular?





Para mayor seguridad, los beneficiarios pueden chequear su liquidación personalizada ingresando a la aplicación Mi ANSES.

No obstante, también tienen la opción de verificarla a través de la web oficial con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" y "Mis asignaciones".