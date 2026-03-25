Buenas noticias para beneficiarios de AUH en abril: ¿Cómo quedan los montos actualizados?

Abril llega con novedades relevantes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que verán actualizados sus ingresos tras un nuevo ajuste. Si bien resta la confirmación oficial por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se estima que el incremento será del 2,9% a partir del próximo mes.

Este aumento se calcula mediante la fórmula de movilidad vigente, la misma que se aplica a jubilaciones y pensiones. El mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago, por lo que la inflación de febrero (que fue del 2,9%) impactará directamente en los haberes de abril.

Además del incremento, los titulares de la AUH podrán acceder a distintos beneficios complementarios que refuerzan el ingreso mensual, entre ellos, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Ayuda Escolar Anual.

Aumento para la AUH: ¿cuánto cobrarán las familias en abril?

Si se confirma el aumento estimado del 2,9%, los montos de la AUH se actualizarán de la siguiente manera:

AUH por hijo Monto total: $136.665 Pago mensual directo (80%): $109.332 Retención (20%): $27.333



Ese 20% retenido por ANSES se acumula a lo largo del año y se abona una vez presentada la libreta que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $447.022



Pago mensual directo (80%): $357.617,60



Retención (20%): $89.405

En determinadas regiones del país -como la Patagonia y zonas consideradas desfavorables- estos montos pueden ser superiores debido a adicionales específicos.

Asimismo, las cifras estimadas sin retenciones para abril serían:

AUH menor de edad: $170.558

AUH por hijo con discapacidad: $555.363





Los beneficiarios de la AUH tendrán un nuevo aumento estimado del 2,9% en abril, al cual se le sumarán los extras de la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y la Ayuda Escolar, según el caso.

¿Qué extras podrán cobrar en abril los beneficiarios de la AUH?

Además del haber mensual, ANSES contempla una serie de prestaciones adicionales que complementan los ingresos:

Tarjeta Alimentar

Este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que en abril mantendrá los mismos valores vigentes:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062





Complemento Leche (Plan 1000 Días)

Está destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. Busca garantizar una adecuada nutrición en las primeras etapas de desarrollo y sí se ajusta por movilidad. En abril, alcanzaría aproximadamente los $51.547.

Ayuda Escolar Anual

Se trata de un pago único destinado a familias con hijos en edad escolar que presenten el certificado correspondiente. Generalmente se abona al inicio del ciclo lectivo y ronda los $85.000 por hijo.



