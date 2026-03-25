Buenas noticias para beneficiarios de AUH en abril: ¿Cómo quedan los montos actualizados?
Las asignaciones sociales de ANSES recibirán un nuevo aumento en abril, calculado en base a la fórmula de movilidad vigente. Además, se suman otros importantes extras que complementan el ingreso de las familias.
Abril llega con novedades relevantes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que verán actualizados sus ingresos tras un nuevo ajuste. Si bien resta la confirmación oficial por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se estima que el incremento será del 2,9% a partir del próximo mes.
Este aumento se calcula mediante la fórmula de movilidad vigente, la misma que se aplica a jubilaciones y pensiones. El mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago, por lo que la inflación de febrero (que fue del 2,9%) impactará directamente en los haberes de abril.
Además del incremento, los titulares de la AUH podrán acceder a distintos beneficios complementarios que refuerzan el ingreso mensual, entre ellos, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Ayuda Escolar Anual.
Aumento para la AUH: ¿cuánto cobrarán las familias en abril?
Si se confirma el aumento estimado del 2,9%, los montos de la AUH se actualizarán de la siguiente manera:
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AUH por hijo
- Monto total: $136.665
- Pago mensual directo (80%): $109.332
- Retención (20%): $27.333
Ese 20% retenido por ANSES se acumula a lo largo del año y se abona una vez presentada la libreta que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.
- AUH por hijo con discapacidad
- Monto total: $447.022
- Pago mensual directo (80%): $357.617,60
- Retención (20%): $89.405
En determinadas regiones del país -como la Patagonia y zonas consideradas desfavorables- estos montos pueden ser superiores debido a adicionales específicos.
Asimismo, las cifras estimadas sin retenciones para abril serían:
- AUH menor de edad: $170.558
- AUH por hijo con discapacidad: $555.363
¿Qué extras podrán cobrar en abril los beneficiarios de la AUH?
Además del haber mensual, ANSES contempla una serie de prestaciones adicionales que complementan los ingresos:
Tarjeta Alimentar
Este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que en abril mantendrá los mismos valores vigentes:
- Familias con 1 hijo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 hijos o más: $108.062
Complemento Leche (Plan 1000 Días)
Está destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. Busca garantizar una adecuada nutrición en las primeras etapas de desarrollo y sí se ajusta por movilidad. En abril, alcanzaría aproximadamente los $51.547.
Ayuda Escolar Anual
Se trata de un pago único destinado a familias con hijos en edad escolar que presenten el certificado correspondiente. Generalmente se abona al inicio del ciclo lectivo y ronda los $85.000 por hijo.