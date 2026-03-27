Jubilados que superan la mínima: cómo cobran el aumento en abril y a quiénes les corresponde el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir el esquema de pagos para abril, por lo que los jubilados y pensionados pueden conocer las novedades.

En este caso, están destinadas a los titulares que perciben haberes por encima del mínimo. A diferencia de las medidas extraordinarias, el nuevo aumento por movilidad del 2,9% impacta de forma universal, ajustando el valor de todas las prestaciones en base al índice de inflación de febrero.

Para este grupo de beneficiarios, el cobro de abril representa una actualización necesaria frente a la suba de precios, aunque el acceso al bono de refuerzo sigue sujeto a condiciones estrictas.

Jubilados: ¿Cómo funciona el bono de refuerzo de la ANSES?





Mientras que el aumento porcentual se aplica sobre el básico de cada jubilado sin distinción de escala, el pago del extra de $70.000 funciona como un "auxilio" destinado a quienes no alcanzan un techo de ingresos específico, lo que genera una segmentación importante en la liquidación final.

De esta manera, el escenario de abril se divide en dos: quienes solo perciben el aumento directo por IPC y aquellos que, por estar apenas por encima de la mínima, tienen derecho a un bono proporcional.

Entender cómo se integran estos dos conceptos es clave para que cada jubilado pueda verificar su recibo de sueldo y planificar sus gastos.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 y quiénes no?



El Gobierno nacional estableció un tope máximo de ingresos para recibir asistencia económica en abril. El límite se fijó en $450.319,31 (monto que resulta de sumar la nueva jubilación mínima de $380.319,31 más el bono completo).

A continuación, los dos casos posibles:

Si el haber con aumento supera los $450.319 : no corresponde el bono . El ingreso de abril será simplemente la jubilación anterior más el 2,9% de incremento.

Si el haber con aumento es menor a $450.319: se cobra un bono proporcional hasta llegar a esa cifra. Por ejemplo, si la jubilación queda en $410.000, la ANSES depositará un extra de $40.319.

Escalas para haberes medios y altos





Con el ajuste del 2,9% ya oficializado, las jubilaciones que superan la mínima quedan posicionadas de la siguiente manera:

Haber de dos mínimas : se ubica aproximadamente en los $760.638 .

Jubilación máxima: el techo del sistema previsional sube a $2.559.188.

Jubilados que superan la mínima: ¿Tienen aumento en abril?

Calendario de cobros: haberes que superan la mínima

A diferencia de los haberes mínimos, quienes cobran montos superiores percibirán su dinero en el último tramo del mes:

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3 : lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5 : martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

¿Cómo revisar la liquidación?



Se recuerda que se puede ver el detalle de cuánto es aumento y cuánto es bono (si corresponde) ingresando a la web de "Mi ANSES".

Precisamente, con la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Jubilados y pensionados" y "Consulta de recibos de haberes".