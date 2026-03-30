ANSES completa el calendario de pagos: ¿Qué jubilados cobran hoy, lunes 30 de marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone fin este lunes 30 al calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026.

El organismo completa la liquidación de haberes para el grupo de jubilados y pensionados que perciben los montos más altos del sistema previsional.

Aunque el cronograma termina hoy, los fondos permanecen depositados en las cuentas bancarias y pueden ser utilizados con tarjeta de débito o retirados por cajero automático en cualquier momento, sin riesgo de pérdida de los beneficios.

Cronograma del lunes 30 de marzo y adelanto del monto de abril para jubilados





En esta última fecha del mes, los bancos habilitarán los pagos para:

Jubilados que superan la mínima: documentos terminados en 8 y 9.

La ANSES ya tiene confirmado el impacto del incremento por movilidad y el bono de refuerzo en abril, lo que elevará laa un total de



Mientras se completan los pagos de marzo, los beneficiarios ya pueden consultar en la plataforma digital del organismo su próxima fecha de cobro de abril.

Todas las fechas: ¿Cuál fue el calendario de pagos para los jubilados de la ANSES en marzo?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este lunes 30 de marzo.

¿Qué sucede si no se pudo cobrar el haber de marzo?





Si por algún motivo no se pudo concurrir al banco en la fecha asignada, no es necesario realizar ningún trámite de reclamo inmediato. El dinero queda resguardado en la cuenta sueldo de la seguridad social.

Se puede extraer en cualquier cajero o realizar compras directas en comercios, lo cual suele activar reintegros en determinados rubros como farmacias y supermercados.

Adelanto de abril: el nuevo piso garantizado para los jubilados





A partir de la próxima semana, los nuevos montos de la ANSES quedarán compuestos de la siguiente manera:

Haber mínimo: $380.319,30.

Bono de refuerzo: $70.000.

Total a percibir

Para quienes superan la mínima pero no alcanzan el nuevo techo, se acreditará un bono proporcional hasta completar los $450.319 finales.