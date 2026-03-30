Jubilados de ANSES: ¿Cuánto cobran en abril los titulares con DNI de 0 a 9?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para abril de 2026. Con la aplicación del Decreto 274/2024, los haberes se ajustan mensualmente por inflación, lo que garantiza un piso de $380.319 para la jubilación mínima.

De todas formas, ese es apenas el punto de partida del ingreso total: es necesario desglosar la liquidación en tres niveles distintos. El factor determinante es el bono de refuerzo de $70.000, que funciona como un complemento.

Mientras que los beneficiarios del básico perciben el total del extra, quienes tienen haberes superiores obtienen un monto proporcional, lo que genera una escala de cobro personalizada que finaliza recién cuando el haber individual supera los $450.319.

Sin embargo, hay un "extra silencioso" que pocos tienen en cuenta y que puede estirar el presupuesto mensual de manera considerable: el programa de reintegros por compras con tarjeta de débito.

Gracias a las devoluciones en farmacias y supermercados, un jubilado que aprovecha al máximo estos beneficios puede ver incrementado su poder adquisitivo en hasta $120.000 adicionales, llevando el beneficio total indirecto por encima de los $570.000 en consumos estratégicos.

Jubilados: estos son los tres cobros para abril





Para que cada jubilado pueda calcular su presupuesto, así se dividen los ingresos este mes:

Haber (solo aumento): es el monto de $380.319,30 que perciben todos los que están en la mínima. Ingreso garantizado (haber + bono): es el total de $450.319,30 que recibirán quienes cobren la mínima o pensiones no contributivas. Capacidad de gasto (con reintegros): sumando las devoluciones y promociones bancarias vigentes, el beneficio final puede escalar hasta los $570.000 en valor de compra mensual.

¿Cuánto cobran los jubilados con DNI de 0 a 9 en abril?

Calendario de pagos de abril para los jubilados





El cronograma se divide según el monto del haber y la terminación del documento:

Jubilados de la mínima (DNI 0 al 9): los pagos comienzan el viernes 10 (DNI 0) y se extienden hasta el jueves 23 de abril (DNI 9), a razón de un número por día hábil.

Haberes superiores a la mínima: este grupo cobrará la totalidad de su dinero en la última semana del mes, iniciando el viernes 24 de abril (DNI 0 y 1) y finalizando el jueves 30.

¿Cómo consultar el monto exacto desde el celular?





Para evitar sorpresas en la ventanilla del banco, se recomienda ingresar a la plataforma "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la pestaña "Jubilados" y después en "Consulta de recibos", se podrá ver el detalle de la liquidación antes de que llegue la fecha de cobro, identificando el ítem de "Movilidad" y el de "Refuerzo previsional".