Becas Progresar 2026: la guía definitiva para inscribirse en abril con montos y requisitos

La Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, puso en marcha el cronograma de las Becas Progresar 2026. Tras la publicación de la normativa en el Boletín Oficial, se confirmaron modificaciones estructurales que afectan tanto a los montos como a las condiciones de acceso.

Para este ciclo, el programa se presenta con un esquema unificado de $35.000 mensuales para todas sus líneas, consolidándose como un respaldo clave para quienes buscan iniciar o completar su formación académica y profesional.

El proceso de inscripción para este año es digital y se organiza mediante un calendario específico que comienza a regir en abril. Es fundamental que los aspirantes identifiquen correctamente su categoría (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo), ya que cada una cuenta con plazos de postulación diferenciados.

Además, la normativa establece que el cobro efectivo se divide en un 80% mensual ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene y se abona en un pago único tras certificar la regularidad escolar al finalizar el trayecto.

Calendario de inscripción a las Becas Progresar: ¿Cuándo te toca anotarte?





El registro se realiza a través del sitio oficial de Progresar o la aplicación "Mi Argentina". A continuación, las fechas límite para cada grupo:

Educación obligatoria (primaria y secundaria): abierta desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril.

Educación superior y enfermería: el plazo para universitarios y terciarios rige del 6 al 30 de abril.

Formación profesional (cursos de oficio): es la línea con mayor extensión, habilitada desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Requisitos actualizados para acceder al beneficio





Para que la ANSES apruebe la solicitud, el postulante debe cumplir con el siguiente perfil:

Identidad: ser argentino nativo o naturalizado (mínimo 2 años de residencia). Socioeconómico: el ingreso familiar total no puede superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Salud: se exige acreditar el esquema de vacunación completo según la edad. Bancarización: es obligatorio declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular para recibir los pagos.

Límites de edad según la línea

Obligatorio: 16 a 24 años.

Superior: 17 a 24 años (ingresantes) y hasta 30 años para avanzados.

Enfermería: sin límite de edad.

Formación profesional: 18 a 24 años (se extiende a 35 años para personas desempleadas).

Becas Progresar 2026: cómo inscribirse en abril.

Tipos de becas y modalidades de estudio

El programa 2026 se divide en cuatro grandes pilares para cubrir todas las trayectorias:

Progresar Obligatorio: para quienes terminan la escuela primaria o secundaria.

Progresar Superior: carreras en institutos terciarios y universidades públicas. Los estudiantes de este nivel deben haber finalizado el secundario sin materias previas.

Progresar Enfermería: considerada una carrera estratégica, cuenta con condiciones más flexibles de acceso.

Progresar Trabajo: orientada a la capacitación laboral en cursos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). No requiere estar cursando estudios académicos formales, solo la inscripción al trayecto de formación profesional.

¿Cómo completar el formulario de inscripción?

Al ingresar al sistema, se deberá completar tres secciones: "Datos personales", "Información socioeconómica" y "Detalles académicos".

Es importante que la información coincida con lo registrado en la ANSES para evitar que la solicitud sea rechazada durante la etapa de evaluación.

Quienes se anoten en la primera convocatoria recibirán las 12 cuotas anuales, mientras que los ingresos de la segunda instancia percibirán solo 6 cuotas.