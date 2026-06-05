Brother anuncia cambios en su estructura de liderazgo para Argentina y Brasil

Brother International Corporation anuncia cambios en su estructura de liderazgo para la región, con el objetivo de continuar fortaleciendo su estrategia de crecimiento y consolidar su presencia en los mercados de América Latina.

En este marco, Shingo Honda asumirá la Presidencia de Brother Argentina y Brasil, ampliando sus responsabilidades actuales y liderando las operaciones de ambos países. Con más de 20 años de trayectoria dentro de Brother, Honda ha desarrollado una sólida experiencia internacional en áreas como Marketing, Ventas, Planeamiento Corporativo, Finanzas y Relaciones Institucionales. Desde 2024 se desempeña como Presidente de Brother para Argentina, Paraguay y Uruguay, impulsando una estrategia enfocada en la cercanía con clientes, distribuidores y socios de negocio.

"Es un honor asumir este nuevo desafío y continuar trabajando junto a los equipos de Argentina y Brasil. Ambos mercados tienen un enorme potencial y seguiremos impulsando una estrategia basada en la innovación, la calidad y el compromiso que caracterizan a Brother a nivel global", expresó Shingo Honda.

Por su parte, Andrea Bigliani fue designada General Director de Brother Argentina. La ejecutiva forma parte de la compañía desde 2019 y ha ocupado distintas posiciones de liderazgo dentro de la organización, desempeñándose recientemente como Directora de Administración y Finanzas. En su nuevo rol, tendrá la responsabilidad de liderar la operación local y continuar fortaleciendo el posicionamiento de la compañía en el país.

"Estoy muy entusiasmada por asumir esta nueva responsabilidad. Contamos con un equipo sólido, profesional y comprometido, que trabaja diariamente para acompañar a nuestros clientes y socios de negocio. Mi objetivo será seguir impulsando el crecimiento de Brother en Argentina, manteniendo nuestra cercanía con el mercado y nuestro compromiso de estar siempre ‘At your side'", señaló Andrea Bigliani.

Estos nombramientos reflejan la apuesta de Brother por el desarrollo de talento interno y la consolidación de una estrategia regional orientada al crecimiento sostenible, la innovación tecnológica y la generación de valor para clientes, canales y socios comerciales.

Con más de 100 años de trayectoria global y presencia en Argentina desde 2002, Brother continúa fortaleciendo su compromiso con el mercado a través de soluciones tecnológicas de alta calidad para los segmentos hogareño, corporativo e industrial.