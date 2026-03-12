Calendario de pago de ANSES: ¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el pago de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que busca acompañar a las familias con hijos en la compra de alimentos esenciales. Cada mes, miles de personas reciben este monto adicional junto con otras prestaciones sociales.

Con la llegada de marzo de 2026, muchos beneficiarios quieren saber cuánto se acredita según la cantidad de chicos en el hogar. En el caso de quienes tienen tres hijos, el monto forma parte de los valores establecidos para este programa que apunta a reforzar la asistencia alimentaria.

¿Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar en marzo 2026?

La ANSES informó cuáles son los valores que se pagan en marzo de 2026 a través de la Tarjeta Alimentar. En el caso de los hogares con tres hijos o más, el monto asignado es de $108.062, una ayuda que busca acompañar a las familias en la compra de alimentos básicos.

Este dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta donde cada beneficiario cobra su prestación principal. Generalmente, se acredita junto con otras ayudas como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para recibirlo.

A diferencia de otras asignaciones sociales, el valor de la Prestación no se actualiza todos los meses a través del sistema de movilidad. Esto significa que los montos se mantienen iguales durante un período determinado hasta que el Gobierno anuncia una modificación oficial.

El programa está destinado principalmente a familias que reciben la AUH con hijos de hasta 17 años, personas que cobran la asignación por embarazo desde el tercer mes de gestación y también titulares de una pensión no contributiva para madres de siete hijos. Además, quienes tienen hijos con discapacidad y perciben la AUH pueden acceder al beneficio sin límite de edad.

El objetivo central de esta política pública es reforzar el acceso a productos de la canasta básica alimentaria. De esta manera se busca garantizar que los hogares con menores ingresos cuenten con un apoyo económico adicional destinado específicamente a la compra de alimentos.

Actualmente los valores establecidos para la Prestación Alimentar son escalonados según la cantidad de hijos.

En marzo de 2026 se pagan $52.250 para familias con un hijo o titulares de la asignación por embarazo, $81.936 para hogares con dos hijos y $108.062 para quienes tienen tres o más chicos.

El monto se acredita automáticamente junto con la prestación habitual que paga ANSES.

¿Cuándo se cobra el monto de la Tarjeta Alimentar?

Pensión No Contributiva

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo