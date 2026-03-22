Cambió el calendario de pagos de marzo para jubilados: ¿Qué pasa con los cobros del lunes 23 y el martes 24?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cambios en el calendario de pagos de marzo debido al día no laborable del lunes 23 y al feriado nacional del martes 24, fechas en las que no habrá atención administrativa ni actividad bancaria.

La modificación afecta principalmente a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, así como en otros beneficiarios del sistema previsional. En ese sentido, ANSES reorganizó el cronograma para evitar demoras en los cobros y garantizar que los pagos se realicen con normalidad una vez finalizado el fin de semana largo.

Cómo quedó el calendario de pagos de marzo para jubilados con los feriados



Tal como se mencionó, la modificación responde al feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo, y al día no laborable dispuesto para el lunes 23. Durante ambas jornadas no habrá pagos, por lo que ANSES decidió adelantar algunas fechas.

El principal cambio alcanza a los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima. En este grupo, quienes tenían previsto cobrar el lunes 23 (es decir, los DNI terminados en 0 y 1) recibieron su dinero de forma anticipada el viernes 20 de marzo.

A partir de allí, el calendario retoma su curso habitual desde el miércoles 25 de marzo. El esquema queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo (pago adelantado)

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo



En tanto, los jubilados que perciben la mínima no registraron cambios en sus fechas de cobro. Este grupo ya completó su calendario, que comenzó el lunes 9 y finalizó el viernes 20 de marzo, sin alteraciones.

Algunos jubilados con haberes superiores a la mínima recibieron sus haberes de forma anticipada el viernes 20 de marzo, debido a que el lunes 23 y el martes 24 no habrá actividad bancaria en todo el país.

Cuánto cobran los jubilados en marzo



En relación con los haberes de marzo, los montos vigentes incluyen el aumento por movilidad y, en algunos casos, un bono de refuerzo de $70.000. Los valores establecidos son los siguientes:

Jubilación mínima: $439.600 (con bono incluido)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680

Pensiones no contributivas (PNC): $328.720

Jubilación máxima: $2.487.063

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro



Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y consultar las fechas de pago de manera online a través de la plataforma "Mi ANSES", disponible tanto en la web oficial (anses.gob.ar) como en la aplicación móvil.

Para realizar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se deben seguir estos pasos: