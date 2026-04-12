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Domingo, 12 de abril de 2026

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Clima hoy, domingo 12 de abril: ¿Cómo va a estar la temperatura?

El pronóstico del SMN anticipa una jornada con ascenso térmico y condiciones ideales para disfrutar al aire libre en el AMBA.

LBarrios

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se actualizó y anticipó cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo 12 de abril. 

Tras un sábado que se presentó templado, con momentos de nubosidad e incluso algunos chaparrones durante la noche, el panorama cambia y da paso a una jornada más estable.

Según los datos del tiempo, el día comenzará con temperaturas agradables, que irán en ascenso a medida que avancen las horas. Además, no se esperan precipitaciones, lo que configura un escenario ideal para realizar actividades al aire libre.

Cómo estará el clima este domingo en el AMBA

De acuerdo a los datos del SMN, el domingo inicia con un clima templado y cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Durante la mañana, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 15 grados, con vientos leves del noreste que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

Cómo estará el clima este domingo en el AMBADe acuerdo a los datos del SMN, el domingo inicia con un clima templado y cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Durante la mañana, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 15 grados, con vientos leves del noreste que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.Los datos del tiempo muestran un domingo templado, con clima agradable e ideal para disfrutar al aire libre.
Los datos del tiempo muestran un domingo templado, con clima agradable e ideal para disfrutar al aire libre.

Con el correr de las horas, se espera un incremento gradual de la temperatura. Durante la tarde, el termómetro alcanzará una máxima cercana a los 25 grados y el cielo seguirá parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. En este tramo del día, el viento rotará hacia el sector sur, manteniendo una intensidad similar.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá hasta los 20 grados. En ese momento, el viento cambiará su dirección hacia el este, con velocidades también entre los 7 y 12 km/h.

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