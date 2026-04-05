Clima hoy, domingo 5 de abril: cómo estará el tiempo en Pascua y cuándo regresará la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo de Pascua el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá una jornada con temperaturas que irán desde los 14 a los 21 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, tornándose cada vez más cubierto hacia el final del día, aunque sin pronóstico de lluvias.



Sin embargo, la calma no continuará por mucho tiempo. El SMN adelantó que las precipitaciones volverán a hacerse presentes el lunes 6 de abril, con cielo mayormente nublado.

Alertas climáticas en otras regiones

Mientras, para otras zonas del país las condiciones serán más adversas:

Una alerta naranja rige en Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan tormentas intensas con ráfagas de viento superiores a 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Las acumulaciones de lluvia podrían ubicarse entre 40 y 85 mm, con posibilidad de superar esos valores en áreas puntuales.





Hay una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes y La Pampa, que prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, con potencial para fuertes chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas intensas. En estas áreas se estiman acumulados de 15 a 50 mm localmente más altos.

Pronóstico extendido

Según los últimos datos meteorológicos disponibles, así se espera que evolucione el tiempo durante la semana siguiente:

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.