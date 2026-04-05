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Clima hoy, domingo 5 de abril: cómo estará el tiempo en Pascua y cuándo regresará la lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional informó los datos del tiempo para las próximas horas, con las temperaturas estimadas y la posibilidad de precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo de Pascua el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá una jornada con temperaturas que irán desde los 14 a los 21 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, tornándose cada vez más cubierto hacia el final del día, aunque sin pronóstico de lluvias.
Sin embargo, la calma no continuará por mucho tiempo. El SMN adelantó que las precipitaciones volverán a hacerse presentes el lunes 6 de abril, con cielo mayormente nublado.
Alertas climáticas en otras regiones
Mientras, para otras zonas del país las condiciones serán más adversas:
- Una alerta naranja rige en Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan tormentas intensas con ráfagas de viento superiores a 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Las acumulaciones de lluvia podrían ubicarse entre 40 y 85 mm, con posibilidad de superar esos valores en áreas puntuales.
- Hay una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes y La Pampa, que prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, con potencial para fuertes chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas intensas. En estas áreas se estiman acumulados de 15 a 50 mm localmente más altos.
Pronóstico extendido
Según los últimos datos meteorológicos disponibles, así se espera que evolucione el tiempo durante la semana siguiente:
- Lunes 6 de abril: después del domingo tranquilo, el cielo se cubrirá y podrán darse lluvias moderadas, sobre todo por la tarde. La mínima rondará los 16-17 °C y la máxima, cerca de 20-21 °C, con precipitaciones durante buena parte del día.
- Martes 7 de abril: continúan posibilidades de lluvia y cielo muy nublado, con ambiente algo fresco: temperatura mínima cerca de 17 °C y máxima alrededor de 23 °C. Predominarán los chaparrones dispersos en distintos momentos.
- Miércoles 8 de abril: mejoran las condiciones con cielo parcialmente nublado y sin lluvia significativa. Temperaturas suaves, con mínimas de 14-16 °C y máximas acercándose a los 23 °C.
- Jueves 9 de abril: ambiente más estable, continúa nubosidad variable, sin lluvias importantes, con marcas térmicas máximas cercanas a 22 °C y mínimas en torno a 13 °C.
- Viernes 10 de abril: el tiempo se mantendrá calmo, con cielos mayormente despejados o con nubes altas. La temperatura rondará entre 14 °C y 21 °C.
- Sábado 11 de abril: se espera un día con nubes y posibilidad baja de lloviznas aisladas, aunque sin precipitaciones significativas. El termómetro oscilaría entre 16 °C y 23 °C.