Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas y lluvias fuertes en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este miércoles 11 de marzo que alcanza a 12 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica amarilla para zonas de Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.

Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes en varias provincias del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local", destacó.

A su vez, el SMN informó que rige una alerta amarilla que afectará a zonas de Tierra del Fuego. "El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local", indicó.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este jueves se espera un ambiente templado a agradable y con cielo algo a parcialmente claro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima llegará hasta los 27°C.