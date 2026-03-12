Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas y lluvias fuertes en ocho provincias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó unas advertencias por precipitaciones intensas que afectará a varias regiones del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este miércoles 11 de marzo que alcanza a 12 provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica amarilla para zonas de Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.
"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local", destacó.
A su vez, el SMN informó que rige una alerta amarilla que afectará a zonas de Tierra del Fuego. "El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local", indicó.
El clima en el AMBA
Por último, el SMN informó que este jueves se espera un ambiente templado a agradable y con cielo algo a parcialmente claro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima llegará hasta los 27°C.