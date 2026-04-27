Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por vientos fuertes y lluvias en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este lunes 27 de abril una alerta naranja y amarilla por fuertes vientos y lluvias que afectarán a varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa precisó que se esperan "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

En ese sentido, confirmaron que rige una alerta naranja por vientos en la costa este de la provincia de Buenos Aires, desde General Lavalle hasta General Alvarado.

Hay alertas naranja y amarilla por lluvias y vientos fuertes en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires (Imagen captura).

"El área será afectada por intensos vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora o incluso los 100 kilómetros por hora de manera puntual", destacó.

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos que también alcanza a la provincia de Buenos Aires. Allí se esperan vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65 kilómetros por hora.

En paralelo, el SMN lanzó una alerta meteorológica amarilla por lluvias en la costa este de la provincia de Buenos Aires, que afecta a varias localidades desde General Alvarado hasta la costa de Tres Arroyos.

"El área será afectada por lluvias y chaparrones intermitentes de variada intensidad, con ocasional granizo pequeño. No se descartan tormentas aisladas y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes se espera una jornada con el cielo despejado y el ambiente frío a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18°C.