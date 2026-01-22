Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Una semana algo más interesante con la presencia de la flecha de plata ya comiendo muy cerca de nuestras costas, se lo está extrayendo tanto de flote con línea volcadora a mandale encarnando con mojarra y también en su modalidad de fondo con líneas de 2 anzuelos brazoladas largas.

En las regiones de Boca Cerrada y Carmelita, sucedió lo mismo en los propios espigones de Ensenada, club Universitario y Municipalizado, a flote en movimiento boyon impulsor y volcadora amandale y en su modalidad de fondo, salieron algunos, pocos y de buen porte con mojarra, también se registraron extracciones de bagres amarillos y mucha boga de buen tamaño y grandecita tomando la carnada blanca de la propia flecha de plata.

En Berisso está muy interesante es la pesca de bogas con masa y salamín, pocos dorados se extrajeron y muy abundante la pesca de fondo con lombriz de ña variada de cuero, durante la noche sale pati, bagre blanco y amarillo, de dia mucha boga y poca flecha de plata en su modalidad de flote con boyon puntero durante la bajante, la calidad de los mismos muy baja.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas, pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.

En resumen, sería que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí. La curiosidad de la semana es la peca en el riachuelo, pescadores en la isla Maciel hacen pesca deportiva desde sus costas. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular por los cambios climáticos y de mareas. Con todo, se destacó la boga casi toda la semana, alguna de ellas de 1,800 kg. Líneas de flote o fondo, con salamin en cubos.

Esporádicamente, con harinados, carpas de 6 kg. A fondo en la nocturna, amarillos y porteños con pulpito de colorada Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Fin de semana con respuestas de bogas, tarariras, armados y pati, estas son las especies que más se dieron, en menor medida bagres, alguna manduva y doradillos.

Dependiendo los muelles y costas elegidas se dieron ejemplares de armados, algunos bagres y pati, en líneas generales algunas bogas de las lindas todavía se dan en sectores cebados, con algunos doradillos de hasta los dos kilos.

Doradito: Sin muchos cambios por esta zona, continúan las respuestas de algunos armados, alguna boguita y bagres.

Botija / Puerto Constanza: La botija y Constanza tuvo un fin de semana con respuestas de tarariras y doradillos, más que nada buscándolos con carnadas vivas o naturales, además de respuestas de algunos ejemplares de armados y bagres.



Pasaje Talavera: De embarcado se lograron algunos ejemplares de bogas de muy buenos portes, algunas tarariras con carnadas vivas o naturales, pocas respuestas de otras especies.



Cinco bocas: Presencia y capturas de doradillos y algunos de los lindos, este finde también estuvieron activas algunas tarariras, bagres y armados, como siempre buscándolo de embarcado siempre algún pati destacado se logra.



Isla la Paloma: Dependiendo los sectores elegidos, con respuestas de algunos bagres, armados y alguna boga y doradillo de los lindos.



Rio Gutiérrez: Con buenas respuestas de tarariras en este fin de semana y algún dorado destacado. Presencia de variada de piel medianita a chica.



Paraná Bravo: Se activó bastante el pique de bogas este fin de semana con lindos portes, dependiendo mucho de los sectores de pesca elegidos, sabemos que los fondos con mejillones asiáticos son un cebadero natural. Respuestas de algunos armados, bagres y alguna manduva. Recordemos que nos encontramos en un mes de recambio a la espera de que ingrese el pejerrey.



Río Alférez Nelson Page: Con respuestas de algunos bagres, armados y alguna boga.



Riacho Baradero: Dependiendo de los sectores de pesca elegidos a lo largo de esta extensa costanera, se lograron bagres, porteñitos y algunos sábalos en la pesca al vuelo.



Arroyo Brazo Largo: Semana con actividad de ejemplares de piel medianitos a chicos. Esperando el ingreso por esta zona desde el rio Uruguay de los primeros pejerreyes de temporada.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Por las costaneras de estas dos localidades se lograron más que nada en la pesca nocturna, algunas bogas de las lindas, manduvas y bagres, embarcado se incrementan las posibilidades de pesca con algunos ejemplares de tarariras, doradillos de hasta los dos kilos y las últimas bogas de temporada.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Impulso al Pejerrey

La Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires impulsa la cría del pejerrey en espacios a donde la actividad minera suele generar canteras que con las lluvias y aguas subterráneas generan lagunas artificiales. Se estima que hay cerca de 300 canteras que se pueden poner en valor ecológico, productivo y social, sumando la pesca deportiva.

Marcan dorados en Tucumán

Se está llevando adelante la marcación de dorados en el rio Salí provincia de Tucumán con el fin de avaluar su población, desarrollo y sumar un seguimiento científico y protección de la especie. De esta forma se pide en caso de capturar un ejemplar devolverlo a su medio sano.

Desarrollan al Pez Limón

En un avance sin precedentes para la acuicultura nacional, el Programa de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) ha anunciado el éxito en la producción masiva de juveniles de pez limón. Tras el éxito de la larvicultura, comienza ahora la fase de engorde especialmente diseñados por el programa. Esta etapa no solo servirá para obtener los primeros ejemplares de talla comercial producidos bajo este protocolo, sino también para validar el uso de alimento extrusado de desarrollo nacional.

MÁS NOTICIAS

PEJERREYES DE COSTA

Los fanas de la flecha de plata de parabienes llegaron al estuario



Este clima otoñal, por momentos húmedo y frio a muchos seguramente no les daría ni ganas de salir, pero para quienes amamos la pesca de flote es sinónimo de la llegada de nuestro pejerrey porteño.

No porque le guste el tango lo llamamos así, sino porque lo podemos encontrar en todo el frente costero de nuestro estuario, y tirando las líneas desde la costa, aunque por supuesto las posibilidades aumentan si podemos salir embarcados, pero eso es otro precio.

Para el relevamiento de hoy lo importante es tener la sube con cargada con algunos pesos, algún sanguchito en el taper y el termo con algo calentito para ir proyectando la salida, desde ya también es necesario carnada, que si supimos guardar la de la temporada pasada va a ser muy útil.

La mojarra salada, coloreada, filet de mojarron o de dientudo pueden estar en la lista de lo que podemos usar para buscarlo, aunque como dictan los sabios preceptos, la mojarra viva es la carnada más eficaz.

Por otra parte, tener en cuenta los datos climáticos es fundamental, lo ideal es tener vientos del sud sudeste de no más de 15 kilómetros para poder tirar las líneas con comodidad y un rio con buen nivel, o en creciente, datos que podemos obtener en la página oficial de alturas horarias www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp.

Nuestro amigo Emir Ricciardi quien visita asiduamente los pesqueros de la zona sur nos conto que esta última semana se afirmó la presencia de pejerreyes allí, alimentándose cerca de las costas, por lo cual se lo obtiene a tiro de caña.

Por ejemplo, desde el espigón del Club Universitario se dieron lindos tamaños de fondo con líneas de dos anzuelos y bajadas de entre 70 y 80 cm de largo. De paso y en los mismos aparejos bogas, bagres blancos y amarillos que por supuesto tomaron la carnada dispuesta para el pejerrey.

De flote se dieron, pero en tamaños menores y con distintas técnicas, con líneas en movimiento y fijas con boya mandale. A este muelle se puede ingresar a las 7 y está abierto hasta las 19 , mientras que el costo de la entrada es de 12.000 pesos la jornada.

En tanto en el club Municipalizado cuyo ingreso va de 8 hs a 20 hs y con un monto de 5000 pesos, se lograron extraer mucha variada de cuero en modalidad de fondo y algunos pocos pejerreyes.

Otro de los puntos interesantes para la pesca de orilla es la zona de Berisso y la escollera de la Isla Paulino, ahí no se destacó el pique del pejerrey y de hecho fue bastante flojo en comparación a otros sectores, pero se dieron algunos chicos a flote con línea en movimiento, a fondo mucha variada de piel con bagres amarillos y blancos.

Bogas de gran porte y mucho pati en estas últimas jornadas encarnando con mojarra y lombriz.