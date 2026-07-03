Cuenta DNI anunció descuentos especiales para las vacaciones de invierno: ¿Cómo aprovecharlos?

Los usuarios de Cuenta DNI contarán con una serie de descuentos y promociones que tendrán vigencia durante las vacaciones de invierno que tendrán lugar a mediados de julio en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Esta decisión fue informada por el Banco Provincia, con la actualización de las ofertas que estarán disponibles durante el séptimo mes del año, en el que se destacan las modificaciones en los comercios de gastronomía.

Desde Cuenta DNI anunciaron descuentos especiales en vacaciones de invierno.

Desde la entidad bonaerense aseguraron que algunos de los descuentos especiales serán entre el 20 y el 31 de julio, y abarcarán eventos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, entre otros.

A pesar de este adelanto, no hubo muchos más detalles sobre cómo se aplicarán ni cuántas serán las ofertas que pueden darse durante el receso invernal, aunque se estima que se puedan actualizar en las próximas semanas para una planificación mucho más eficaz entre las familias de la provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los descuentos más importantes de Cuenta DNI en julio

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.





Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.





Supermercados: desde un 10 hasta un 20% de descuento en diversas cadenas durante jornadas específicas, que pueden ofrecer topes de reintegro semanales unificados, sin tope y con devoluciones en el acto según cada caso.

Cómo se habilita un usuario en Cuenta DNI

Las personas mayores de 13 años que deseen operar con Cuenta DNI deberán descargar la aplicación en sus celulares. Una vez que abren deberán escanear el DNI, validar la identificación y completar un formulario con datos personales.

Lo primero que deberán hacer es escanear el frente y el dorso del documento en un recuadro que aparecerá en la pantalla; una vez que realicen este paso, tendrán que validar el rostro siguiendo las indicaciones de la cámara.

Luego de que se cumplan todos los pasos, el sistema asociará una cuenta existente a la persona o le habilitará una para poder operar. En caso de que esto ocurra, deberán esperar 72 horas hábiles para el ingreso.



