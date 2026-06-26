Cuenta DNI anunció la continuidad de dos beneficios clave durante julio: ¿Cuáles son y cómo aprovecharlos?

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, confirmó la continuidad de dos de los beneficios más utilizados por los usuarios bonaerenses: se mantendrán vigentes durante julio.

A pocos días de la finalización de junio y a la espera de cómo será la renovación de las promociones y los descuentos que ofrecen desde la aplicación, aseguraron que el nuevo cronograma tendrá dos "viejos conocidos".

Cuáles son las promociones que siguen en Cuenta DNI

El beneficio del 10% de ahorro en las farmacias y perfumerías adheridas es uno de los que continuarán durante el séptimo mes del año, según lo que detallaron desde la página web del Banco Provincia.

Este beneficio permite que los usuarios puedan acceder a la promoción sin tope de reintegro los miércoles y jueves y que se pueda acumular con otros beneficios que están disponibles durante esos días.

Cuenta DNI mantendrá dos beneficios claves para el mes de julio.

Por su parte, la segunda opción que se mantiene en el catálogo de Cuenta DNI estará disponible durante todos los días y consiste en la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés.

Los usuarios que deseen aprovechar este beneficio deberán abonar con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia y vinculadas la cuenta. Sin embargo, quedarán excluidos los comercios de rubro alimenticio, las grandes cadenas de supermercados y las carnicerías.

Hasta el momento, desde Cuenta DNI no dieron muchos detalles sobre cuáles serán las promociones que se mantendrán el próximo mes, aunque se espera que haya una confirmación a principios de la semana que viene.

Cómo se habilita un usuario en Cuenta DNI

Las personas mayores de 13 años que deseen operar con Cuenta DNI deberán descargar la aplicación en sus celulares. Una vez que abren deberán escanear el DNI, validar la identificación y completar un formulario con datos personales.

Lo primero que deberán hacer es escanear el frente y el dorso del documento en un recuadro que aparecerá en la pantalla; una vez que realicen este paso, tendrán que validar el rostro siguiendo las indicaciones de la cámara.

Luego de que se cumplan todos los pasos, el sistema asociará una cuenta existente a la persona o le habilitará una para poder operar. En caso de que esto ocurra, deberán esperar 72 horas hábiles para el ingreso.