Tras el multitudinario velatorio: dónde será el entierro del Indio Solari

La muerte de Carlos "Indio" Solari, la leyenda del rock argentino que marcó a toda una generación, movilizó a millones en todo el país. Ahora, tras la finalización del velatorio público, empezaron a conocerse detalles sobre el lugar donde descansarán los restos del cantante.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que el operativo de despedida mantuvo un flujo constante de asistentes durante todo el domingo. Según las estimaciones oficiales, cerca de 15 mil personas por hora ingresaron al Polideportivo Gatica, en Parque Domínico.

El acceso al predio se cerró durante la madrugada, cuando comenzó a intensificarse la lluvia y cesó la llegada de seguidores. En ese contexto, los familiares del músico resolvieron dar por concluida la ceremonia.

Aunque el deseo de Solari era ser cremado, esa instancia quedó momentáneamente suspendida por una decisión judicial. Por ese motivo, sus restos serán trasladados de manera provisoria a un cementerio del sur del conurbano bonaerense.

La ubicación exacta del lugar se mantiene bajo reserva por cuestiones de seguridad y para resguardar la privacidad de la familia. Sin embargo, ya se encuentra definido el procedimiento que seguirá la Justicia antes de autorizar el cumplimiento de la voluntad expresada por el artista.

Qué pasará ahora con los restos del Indio Solari

Tras el cierre del velatorio público en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, va a empezar una nueva etapa marcada por los procedimientos judiciales y el cumplimiento de la voluntad que había expresado el músico antes de morir.

Traslado a un cementerio de la zona sur

Como la cremación todavía no fue autorizada por la Justicia, el cuerpo será trasladado de manera provisoria a un cementerio del sur del conurbano bonaerense. Ahí permanecerá bajo custodia mientras avanzan los trámites correspondientes.

Esperar los resultados definitivos

En las próximas semanas deberán completarse las pericias complementarias y los estudios pendientes vinculados a la investigación de la muerte del artista. Recién entonces la Fiscalía podrá autorizar la liberación de los restos.

La cremación, el deseo final del músico

Una vez que la Justicia otorgue el visto bueno, la familia podrá avanzar con la cremación, tal como había pedido Solari. Según trascendió, se tratará de una ceremonia privada e íntima.

Qué falta para que se cumpla la última voluntad del Indio Solari





La cremación de Carlos "Indio" Solari deberá esperar la autorización de la Justicia. Aunque la autopsia preliminar determinó que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico, la Fiscalía debe completar una serie de procedimientos antes de liberar los restos.

La causa, caratulada como "averiguación de causales de muerte", se encuentra a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N° 2 de Ituzaingó. En ese marco, se ordenaron estudios complementarios que forman parte del protocolo habitual y cuyos resultados podrían demorar semanas.

Además, los investigadores tomarán declaración a las personas que estaban en la vivienda de Parque Leloir al momento del hallazgo y a quienes llegaron poco después. Entre ellas se encuentran familiares directos, integrantes del entorno cercano y personal que asistía al cantante.

Miles de fanáticos se reunieron este domingo y durante la madrugada del lunes para despedir al Indio Solari en Parque Domínico (Pablo Villán/Crónica).

También será convocada la médica que seguía la evolución de Solari por su enfermedad de Parkinson. Con estas medidas, la Fiscalía busca reunir todos los elementos necesarios para cerrar el expediente sin dejar dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

Una vez concluidas las pericias pendientes y completadas las declaraciones testimoniales, la Justicia podrá resolver si autoriza la cremación, que era la voluntad expresada por el artista antes de morir.

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue hallado muerto en la pileta climatizada de su casa de Parque Leloir el viernes por la mañana.

Aunque inicialmente se evaluaron distintas hipótesis, la autopsia determinó que sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en el agua.