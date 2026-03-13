El beneficio de ANSES que le devuelve dinero a los jubilados cada vez que compran en el súper

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros automáticos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, desde grandes cadenas de supermercados hasta negocios de cercanía. No requiere inscripción ni trámite previo: el sistema reconoce automáticamente al titular cuando paga con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde percibe su haber previsional.

En supermercados participantes, el descuento mínimo es del 10%, aunque el porcentaje varía según el establecimiento y el día de la semana. En rubros como higiene personal, limpieza del hogar y perfumería, las rebajas pueden llegar al 20% dependiendo del local y las campañas vigentes. En algunos casos, las promociones no tienen tope de reintegro establecido.

Miles de comercios de todo el país participan del programa, que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros al pagar con su tarjeta de débito.

Beneficios adicionales según el banco

A estas promociones se suman beneficios extra según la entidad financiera a través de la cual se cobra la jubilación. Los beneficiarios del Banco Nación pueden acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ junto con el sistema MODO.

El programa permite obtener rebajas en supermercados y otros comercios al pagar con la tarjeta vinculada al cobro de la jubilación o pensión.

Quienes cobran a través del Banco Provincia pueden acceder a promociones adicionales con la billetera digital Cuenta DNI, con un descuento que se aplica al pagar con QR o Clave DNI y un límite de $5.000 por semana. En ambos casos, estos beneficios pueden combinarse con las promociones del programa nacional para maximizar el ahorro en cada compra.