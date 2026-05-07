El beneficio que se suma al aumento y al bono de mayo: ¿Cómo pueden aprovecharlo los jubilados?

Durante mayo, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en sus haberes, junto con el pago de un bono extraordinario en determinados casos.

Sin embargo, estos ingresos no serán los únicos beneficios disponibles para este grupo, ya que se mantiene vigente una herramienta que puede ayudar a reducir el gasto diario.

Se trata de un programa que permite acceder a descuentos en supermercados, farmacias y distintos comercios adheridos en todo el país.

¿De qué se trata el beneficio de ANSES?

El programa Beneficios ANSES es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

Para acceder a los descuentos, los usuarios deben cumplir con un procedimiento simple:

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes

Realizar compras en comercios adheridos al programa

Una vez efectuada la operación, el descuento se aplica en el momento o se acredita posteriormente como reintegro

Este sistema permite que los beneficiarios obtengan rebajas en una amplia variedad de rubros, especialmente en alimentos y productos de primera necesidad.

Promociones vigentes en mayo en supermercados

Durante mayo, el programa ofrece descuentos en distintas cadenas de supermercados y comercios adheridos. Entre los principales beneficios se destacan:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros (incluye carnes) y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope.

Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope.

Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000.

Día: 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción.

Chango Más: 10% de descuento con un tope de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.

Toledo: 20% de descuento en todos los rubros, sin tope.

Otros comercios adheridos: 10% de descuento con tope de $1.000 por transacción.

Este beneficio funciona como complemento de los ingresos previsionales de mayo y permite obtener descuentos de hasta el 20% en distintos supermercados.

Otros beneficios complementarios para jubilados

Además del programa Beneficios ANSES, distintas entidades bancarias ofrecen descuentos adicionales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de sus cuentas.