El Gobierno confirmó cuáles son las provincias que adelantan las vacaciones de invierno: así quedó el calendario escolar 2026

El Gobierno nacional confirmó el cronograma oficial y definitivo para el receso invernal que tendrá lugar este año, en el marco del calendario escolar 2026.

El Ministerio de Capital Humano, junto con las autoridades provinciales del Consejo Federal de Educación, establecieron el cronograma oficial para las vacaciones de invierno.

Este esquema escalonado responde a la necesidad de coordinar la actividad educativa y garantizar los 190 días de clases obligatorios, distribuyendo el flujo de viajeros de manera estratégica para evitar la saturación de los servicios de transporte y alojamiento.

El mapa del receso invernal en todo el territorio nacional

Del 29 de junio al 10 de julio

Las provincias patagónicas adelantan el descanso escolar debido a las condiciones climáticas extremas y los rigores propios del invierno en el sur del país. La medida rige para los establecimientos de las siguientes jurisdicciones:

Río Negro

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Del 6 al 17 de julio

Este período concentra a la mayor parte del territorio, abarcando las zonas del centro y norte del país. Durante estas semanas cesará la actividad en los niveles inicial, primario y secundario de los siguientes distritos:

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Mendoza

Tucumán

Salta

Jujuy

Misiones

Corrientes

En qué fechas comienzan las vacaciones de invierno cada provincia.

Del 20 al 31 de julio

La segunda mitad del mes recibe el receso de las regiones con mayor densidad poblacional de la Argentina. Esta decisión administrativa busca estirar la temporada turística alta e involucra a las siguientes áreas:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Chaco

Santiago del Estero

El impacto económico y la planificación familiar

La distribución de las vacaciones escolares funciona como un motor indispensable para el turismo interno. Los destinos de nieve y montaña como Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia y Las Leñas registran actualmente el mayor nivel de consultas y reservas de pasajes. El sector comercial y las agencias de viaje perciben un incremento sostenido en las operaciones, evidenciando una previsión marcada por parte de los hogares.

A nivel local, el receso impulsa una variada agenda cultural y recreativa que incluye espectáculos infantiles, colonias de invierno y paseos gastronómicos diseñados especialmente para grupos familiares. En paralelo, los establecimientos educativos gestionan las semanas previas organizando los cierres de trimestre y las jornadas institucionales obligatorias.

La planificación anticipada de los itinerarios permite amortiguar los costos de transporte y hospedaje, brindando una mejor organización tanto para el personal docente como para las familias en este período de descanso.