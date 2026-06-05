El otro partido que juegan miles de jóvenes argentinos

Mientras millones de personas cuentan los días para el inicio del Mundial, en Argentina miles de jóvenes enfrentan otro partido mucho más difícil: terminar la escuela secundaria.

La cifra expone una realidad alarmante: apenas 3 de cada 10 adolescentes en situación de vulnerabilidad logra completar el nivel medio sin abandonar o repetir. En ese contexto, Fundación Cimientos realizará una nueva edición de "Noche Cimientos", un encuentro que buscará poner a la educación en el centro de la conversación pública.

Bajo el lema "Hay títulos que cambian historias", la velada se realizará el martes 9 de junio en La Rural y reunirá a referentes del sector público, privado y de la sociedad civil con una idea clara: el diploma secundario puede cambiar el futuro de un joven tanto como una copa puede cambiar la historia de un país.

La Noche Cimientos 2025. (Foto: Fundación Cimientos)

La campaña de este año propone mirar más allá de la cancha. Porque mientras el Mundial despierta pasión colectiva, miles de adolescentes siguen enfrentando desigualdades que condicionan su presente y sus oportunidades.

Para muchos jóvenes, terminar la secundaria no es un trámite: es la posibilidad concreta de seguir estudiando, conseguir trabajo y construir un proyecto de vida.

Desde 1997, Fundación Cimientos trabaja en todo el país acompañando a adolescentes en contextos vulnerables a través de tutorías, becas y programas de desarrollo socioemocional. Actualmente, la organización acompaña a más de 8.000 estudiantes en 460 escuelas argentinas.

Entre los asistentes confirmados habrá funcionarios nacionales y provinciales, referentes educativos, empresarios y representantes de organizaciones sociales.

Estudiantes de secundaria en el espacio de acompañamiento de Cimientos. (Foto: Fundación Cimientos)

Grupo Olmos y Fundación Leandro Olmos participarán de la jornada acompañando y dando visibilidad a una causa que pone el foco en la educación como herramienta clave para la inclusión y la transformación social. A través de diversas iniciativas vinculadas a la salud, la educación y el desarrollo comunitario, el Grupo impulsa una política de responsabilidad social orientada a generar oportunidades concretas para las nuevas generaciones.

La "Noche Cimientos" buscará, además, sumar nuevos aliados para enfrentar una problemática que muchas veces avanza en silencio: la deserción escolar.

Porque en un país donde muchos jóvenes empiezan el partido desde atrás, terminar la secundaria puede ser la victoria más importante de todas.

Datos del evento

Fecha: Martes 9 de junio de 2026

Horario: 18:30 a 21 hs.

Lugar: Salón Central de La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires

Ingreso general: Av. Sarmiento 2704

Ingreso prensa: Juncal 4431



