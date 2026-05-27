El truco del vaso de agua para mejorar la memoria: qué hay detrás del hábito

El denominado "truco del vaso de agua" ganó una enorme popularidad en plataformas digitales como un recurso accesible para optimizar la productividad.

Debido a que el cerebro humano está compuesto en su gran mayoría por agua, el método consiste en consumir un vaso de líquido unos minutos antes de iniciar cualquier esfuerzo cognitivo para asegurar que el órgano cuente con los fluidos necesarios para operar con la máxima eficiencia desde el inicio de la tarea.

El impacto de la deshidratación leve en el cerebro





Cuando el organismo experimenta una falta de líquidos, incluso en niveles mínimos que no llegan a manifestarse como sed intensa, las funciones cognitivas sufren un impacto inmediato.

Diversas investigaciones en neurociencia señalan que la deshidratación leve actúa como un detractor directo de las siguientes capacidades:

Memoria a corto plazo: dificulta la retención inmediata de datos, nombres y conceptos nuevos.

Velocidad de procesamiento: el cerebro opera de manera más lenta al estructurar respuestas o analizar información compleja.

Capacidad de atención: se reduce notablemente el tiempo de enfoque sostenido, lo que facilita las distracciones externas y la dispersión.

La neurociencia demuestra que incluso una deshidratación leve disminuye la velocidad de procesamiento y acelera la aparición de la fatiga mental frente a las pantallas.

Fatiga mental y pantallas: el olvido cotidiano





Un problema recurrente en los entornos laborales y académicos actuales es el sedentarismo digital. Al pasar horas continuas frente a los dispositivos y monitores, las personas tienden a automatizar sus acciones e ignorar las señales de alerta de su cuerpo.

Esta falta de ingesta hídrica voluntaria acelera la aparición de la fatiga mental, un estado de agotamiento que suele confundirse con el cansancio por falta de sueño, pero que en realidad responde estrictamente a la necesidad de reponer líquidos en el organismo para sostener la agilidad mental.

Hábitos complementarios para el rendimiento cognitivo





Si bien el vaso de agua es un excelente punto de partida debido a su facilidad de aplicación, los expertos aclaran que no se trata de una fórmula mágica aislada.

}Para sostener un rendimiento óptimo a largo plazo, es indispensable integrar este hábito dentro de una estructura de bienestar integral: