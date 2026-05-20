Este es el cambio clave que los jubilados deberán tener en cuenta sobre el calendario de pagos de mayo

El calendario de pagos de mayo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue en marcha y todavía quedan grupos de jubilados y pensionados por percibir sus haberes correspondientes.

Sin embargo, ANSES informó que una de las fechas previstas hacia el cierre del mes sufrirá una modificación importante. Este cambio impactará directamente en un grupo específico de jubilados, por lo que se recomienda prestar atención a la actualización del calendario para evitar confusiones o demoras al momento de cobrar.

ANSES: qué cambia en el calendario de mayo y a quiénes afecta

La modificación en el calendario de pagos se debe a la presencia del feriado nacional del 25 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. En 2026, esta fecha cae lunes, lo que implica la suspensión de la actividad bancaria en todo el país.

Este feriado coincide con el inicio del cronograma de pagos destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima. Ante este escenario, ANSES decidió reprogramar los pagos previstos para esa jornada.

En concreto, quienes debían cobrar el lunes 25 de mayo verán acreditados sus haberes el martes 26, cuando se retome la actividad bancaria habitual. De esta manera, el organismo busca evitar retrasos y garantizar la normalidad en el acceso a los fondos.

El resto del calendario se mantiene sin cambios, por lo que las demás fechas continúan vigentes según lo establecido originalmente.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Los jubilados que cobrarían el lunes 25 de mayo, lo harán el martes 26 cuando se reanude la actividad bancaria.

Cómo consultar montos y fechas de cobro online

ANSES recordó que los jubilados y pensionados pueden verificar tanto los montos de sus haberes como las fechas exactas de cobro a través de sus canales digitales oficiales.

Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma "Mi ANSES", disponible tanto en su sitio web como en la aplicación móvil. Allí, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, es posible acceder a toda la información personal vinculada a la prestación.

El procedimiento es simple: