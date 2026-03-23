Feriados: ¿Cómo van a cobrar quiénes trabajaron este lunes 23 de marzo?

El calendario de feriados vigente para este 2026 detalla que hay un fin de semana largo de cuatro días a nivel nacional entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, cuenta con la particularidad de que esta jornada de lunes es considerada un día no laborable.

Una de las principales características de este tipo de días es que son concedidos para favorecer el turismo y permitir realizar una escapada a miles de argentinos. Pero no todos podrán tener la jornada libre hoy.

El lunes 23 de marzo es un día no laborable y no todos podrán tener un día de descanso.

El día no laborable provoca que la administración pública, entidades bancarias o establecimientos escolares estatales tengan un descanso extra, pero otros trabajadores dependen del tipo de rubro y sector en el cual se desempeñen.

¿Quiénes deberán trabajar el lunes 23?

En el marco de un día no laborable, los empleadores tendrán la potestad de decidir quiénes serán los que deban presentarse en sus puestos de trabajo o cómo se dará la jornada.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que, en este tipo de fechas, los empleados no percibirán un pago adicional en el caso de que les toque trabajar, como sí ocurre en los feriados nacionales.

¿Cuáles son los feriados para 2026?

24 de marzo (martes) - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril (jueves) - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril (viernes) - Viernes Santo.

1 de mayo (viernes) - Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes) - Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado) - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves) - Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes) - Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes) - Navidad.

Feriados trasladables o puentes

17 de junio - Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (lunes).

12 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes).

20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional (viernes).