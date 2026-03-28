Fin de semana de tormentas y calor agobiante en Buenos Aires: ¿Cuándo deja de llover y cómo sigue el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el fin de semana estará protagonizado por la inestabilidad en Buenos Aires. Los próximos días se esperan lluvias y tormentas, pero también un marcado ascenso de la temperatura.

Lo que comenzó como una desmejora aislada del clima se transformará en un ciclo de varios días "bajo el agua", con el agravante de que el aire cálido y húmedo se instalará sobre la región, convirtiendo el ambiente en sofocante.

Esta combinación promete jornadas de "humedad extrema", de acuerdo al pronóstico. Además, el panorama se presenta complejo debido a la irregularidad de los fenómenos.

Lluvias y humedad: ¿Qué esperar del clima en Buenos Aires durante los próximos días?





No se espera una lluvia continua y uniforme, sino una sucesión de tormentas fuertes, algunas de carácter localizado, intercaladas con chaparrones aislados que pueden sorprender en cualquier momento de la jornada.

Esta "calma" aparente que se verá en algunos momentos no será más que un paréntesis antes del regreso de la inestabilidad, ya que el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la semana próxima, impidiendo que la temperatura refresque realmente.

A pesar del agua, el alivio térmico será prácticamente inexistente. El calor regresará y las máximas se mantendrán de forma persistente cerca de los 30 grados, lo que generará un clima pesado y agobiante.

Con el viento rotando de forma leve y la nubosidad, la sensación térmica podría superar los valores registrados en el termómetro, obligando a convivir con un paraguas en mano y ropa liviana para combatir el encierro.

Fin de semana lluvioso en Buenos Aires: ¿Cuándo vuelve el calor?





La actividad eléctrica y las lluvias intensas marcarán el ritmo de este sábado 28 de marzo, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70% durante gran parte del día. Con una mínima de 21 y una máxima que alcanzará los 27 grados, la humedad será el factor común en una jornada donde las tormentas aisladas podrían complicar los traslados.

El panorama no será muy distinto el domingo 29, cuando el calor empiece a presionar con más fuerza. A pesar de que se mantendrá el riesgo de chaparrones y tormentas fuertes durante la mañana, por la tarde el termómetro trepará hasta los 30 grados, con una mínima de 22, dejando una noche pesada y nublada.

El pronóstico para el fin de semana en Buenos Aires.

El pronóstico para la próxima semana: ¿Qué indica el SMN?





El lunes 30 de marzo se esperan tormentas durante la mañana con una probabilidad de hasta el 40%, acompañadas de una temperatura mínima de 23 grados que ya desde temprano anticipa el calor. Por la tarde, la máxima llegará a los 29 grados bajo un cielo que se mantendrá cubierto.

Recién el martes 31 las condiciones empezarán a calmarse momentáneamente. Si bien el sol no terminará de salir y las nubes dominarán el paisaje, la probabilidad de lluvia caerá al 0%. Sin embargo, será el día más caluroso del periodo, con una máxima de 30 y una mínima de 23 grados, consolidando ese ambiente agobiante y pegajoso.

El alivio del martes será solo un espejismo, ya que el miércoles 1 de abril comenzará con una mínima de 21 grados y nuevamente una máxima de 30. El cielo seguirá nublado, preparando el terreno para el regreso de la inestabilidad.

El jueves 2 volverán los chaparrones y las tormentas aisladas durante la mañana, con una probabilidad que vuelve a subir al 40%. La temperatura sufrirá un leve descenso debido al agua, marcando una mínima de 21 y una máxima de 28 grados, pero sin despejar la nubosidad.

Finalmente, el viernes 3 se mantendrá gris y pesado, con una mínima de 22 grados y una máxima de 29, cerrando una semana donde la humedad y el calor habrán sido los protagonistas.