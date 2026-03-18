Fin del programa Volver al Trabajo: ¿Qué pasará con los beneficiarios?

El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo y la transformación del sistema de asistencia, que implicará la eliminación de 900 mil planes sociales. La medida generó numerosas dudas sobre qué pasará con los beneficiarios.

La iniciativa, a cargo del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, surgió como sucesor del Potenciar Trabajo y tendrá su cierre oficial el 9 de abril de 2026. Aquellos inscriptos recibirán una última asignación mensual de $78.000 antes de la finalización.

El actual esquema de pago directo será reemplazado por el sistema de "Vouchers para Capacitación Laboral". Las 900.000 personas que formaban parte del programa dejarán de recibir el monto mensual fijo y, desde mayo, solo tendrán acceso a asistencia económica quienes se sumen al nuevo plan de capacitación.

¿Qué pasará con el monto de $78.000 y los beneficiarios?





El valor de los nuevos vouchers todavía no se definió, ya que va a depender del número de inscriptos y del costo de las capacitaciones disponibles.

Es importante diferenciar entre los dos grupos que surgieron del antiguo Potenciar Trabajo:

Volver al Trabajo (900.000 personas): sus planes se darán de baja y deberán incorporarse al nuevo sistema de vouchers, con capacitación obligatoria.

(900.000 personas): sus planes se darán de baja y deberán incorporarse al nuevo sistema de vouchers, con capacitación obligatoria. Acompañamiento Social (300.000 personas): este grupo, compuesto por mayores de 50 años o madres de familias numerosas, no sufrirá modificaciones. Continuarán recibiendo asistencia permanente, considerando que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral de manera inmediata.





El Gobierno confirmó el fin del programa Volver al Trabajo (Imagen ilustrativa).

Puntos clave de la transición a los vouchers





Para seguir percibiendo asistencia, los beneficiarios deberán:

Revisar notificaciones: los avisos sobre bajas y convocatorias al nuevo sistema se envían a través de Mi Argentina y correo electrónico. Inscribirse en el nuevo esquema: la reinscripción será obligatoria para acceder a los vouchers y participar en los cursos de formación profesional. Cumplir con las condiciones: la asistencia y permanencia en los cursos son obligatorias; abandonar la capacitación resultará en la pérdida definitiva del beneficio.

Funcionamiento del nuevo sistema





El Ministerio de Capital Humano desarrolla una red federal de instituciones con cursos adaptados a las necesidades productivas de cada provincia. Este modelo se basa en una experiencia piloto con resultados positivos. El Estado aporta infraestructura, mientras que las empresas se encargan de contenidos, capacitadores y materiales.

A diferencia del esquema anterior, el dinero se otorgará directamente a los beneficiarios, quienes podrán elegir dónde capacitarse. El nuevo sistema busca asociar el gasto público a resultados concretos en capacitación, reemplazando los ingresos garantizados por un esquema basado en incentivos y desempeño.

El cambio representa un punto de inflexión en la asistencia social, con un enfoque en la capacitación. Los beneficiarios deberán estar atentos a los avisos del Ministerio y cumplir con los requisitos de asistencia para mantener el beneficio.