Florencio Aldrey festejó los 121 años de La Capital de Mar del Plata: "Verdad, respeto y compromiso ciudadano en la vocación de informar"

El empresario Aldrey Iglesias vivió un 25 de mayo distinto y a su manera. Festejó con su familia, amigos e invitados especiales los 121 años de su diario, La Capital de Mar del Plata, y los 32 de Canal 2.

Tanto el diario como el canal tienen una identificación plena con la ciudad que ya festejó los 152 años.

En el Salón Versailles del Hermitage Hotel los casi 600 asistentes disfrutaron de una noche única.

Tal como es habitual en este tipo de reuniones que lidera Aldrey Iglesias, se reunieron empresarios, dirigentes políticos y sindicales, jueces y diferentes personalidades destacadas de la ciudad, la región y el país.

Y su familia, con sus nietos siempre a su lado: Valentina, Mateo y Tomás Aldrey.

El intendente Agustín Neme junto al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli (amigo de Aldrey) le dieron la relevancia local y nacional al festejo.

Aldrey se encargó de recibir y saludar a los invitados. Una anécdota, un recuerdo y el agradecimiento fue una constante en la recepción.

"Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta celebración tan especial para nuestra familia periodística y empresarial".

En su discurso, extendió sus saludos a los directivos de Canal 8 (Jorge Pérez) y Canal 10 (Raúl Olmos). En nombre de Grupo Olmos estuvieron la Gerente de Programación de Canal 10 Mar del Plata, Silvia Garat, y su Gerente de Noticias, Germán Lagrasta.

Silvia Garat, Gerente de Programación de Canal 10 de Mar del Plata, con el sacerdote Carlos Malfa.

El empresario destacó las "más de 12 décadas" que lleva La Capital acompañando a Mar del Plata, reflejando su "historia, sus desafíos, sus alegrías y también sus momentos más difíciles.

En relación a Canal 2, dijo que "es una señal que se convirtió en parte de la vida cotidiana de miles de familias, llevando información, actualidad y cercanía a cada hogar de la ciudad y de la región."

Aldrey hizo un repaso del ayer, hoy y el futuro: "Nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso y la dedicación de generaciones de trabajadores, periodistas, técnicos, fotógrafos, diseñadores, administrativos y tantos otros que, con profesionalismo y pasión, sostienen nuestros medios. Y un agradecimiento a los lectores, televidentes, y audiencias que han acompañado a lo largo de estas décadas. Ellos son la razón de nuestro trabajo y el motor que nos impulsa a seguir evolucionando. Hay valores que permanecen intactos: la búsqueda de la verdad , el compromiso con la comunidad y la vocación de informar con seriedad y respeto".

Pasetti: "Convivir con la velocidad"

Marcelo Pasetti, subdirector de La Capital, está en el diario desde hace 43 años. En su exposición destacó cómo fue su inicio y que está en la empresa "casi en coincidencia con la asunción de Florencio Aldrey como director".

Pasetti hizo referencia a los desafíos y a la actualidad del negocio empresarial: "Hoy nos toca vivir en medio de esta revolución, con migraciones hacia los nuevos formatos digitales y audiovisuales, con una necesidad de reinventarnos sin perder nuestra esencia. Aprender nuevos lenguajes, convivir con la velocidad, compartir audiencias con otros medios. Entender consumos y adaptarnos a estos cambios que son casi diarios".

En relación a La Capital, Canal 2 y LU6 (la radio que también integra del Grupo de medios), puso en valor "una virtud central de la empresa: su capacidad de adaptación."

El subdirector del diario dijo que "Florencio Aldrey Iglesias entendió antes que muchos hacia dónde debía ir esta empresa para sostenerla y crecer. Hay generaciones enteras de periodistas que a lo largo de 121 años trabajaron con pasión, compromiso y muchas veces con enormes dificultades".

Para Pasetti, "siempre nuestro compromiso será acompañar el crecimiento de la ciudad, siguiendo los vaivenes de esta Mar del Plata, sin dudas, y pese a todo, la mejor ciudad del mundo".

Por su parte, monseñor Carlos Malfa fue el encargado de la misa por el aniversario del diario.

El intendente Agustín Neme alabó la pasión por el trabajo también aplicada al periodismo. "Nada va a salir bien si no se hace con pasión. Esto aplica para la actividad pública, la privada y, por supuesto, para el diario. De lo contrario, La Capital no se hubiera convertido en una marca registrada" de la ciudad."

Las conductoras de la ceremonia fueron las periodistas María Delia Sebastiani y Cristina Zaragoza.

Scioli: "Voy a celebrar mis 70 años en Mar del Plata"

El secretario de Turismo Daniel Scioli "justificó" su presencia por la amistad de tantos años con el empresario: "Por eso estamos todos acá". En declaraciones a Crónica, dijo que "fue muy emotivo por todo lo que él genera. La historia de vida de él es increíble: cuando llegó con una valija de cartón llena de ilusión, inmigrante español, que después la llenó de satisfacciones; cómo fue mozo encargado de buffet, después su etapa empresaria y sigue adelante supervisando sus emprendimientos. La respuesta que tuvo fue maravillosa." El funcionario y amigo destacó la presencia de "todo el arco político, empresario, gente de todos los ámbitos, muchos representantes de la Iglesia." Y adelantó cómo festejará su próximo cumpleaños: "Yo sé que Mar del Plata siempre marcó los hitos en los momentos de mi vida, así que estoy planificando eso. Yo quiero el 13 de febrero del año próximo festejar ahí. Celebrar, compartir los 70 años. Voy a presentar mi libro que va a contar las distintas experiencias y la influencia del ajedrez en mi vida."

Silvia Garat, de Canal 10, le dijo a Crónica: "El festejo anual del diario La Capital se ha convertido en una cita imprescindible, ya que más allá de la conmemoración, se establece un valioso espacio de encuentro e intercambio. Se destaca el deseo compartido de ver crecer a Mar del Plata, expresado desde los más diversos ámbitos presentes."

Para Germán Lagastra, "el diario La Capital es parte de la identidad de los marplatenses. Crecimos con el diario. En lo personal es algo muy lindo compartir este festejo con colegas comprometidos con nuestra comunidad. Son tiempos de cambios, diferentes, pero la esencia del periodismo se mantiene vigente",

Los invitados de Aldrey

El anfitrión de la noche, Florencio Aldrey, recibió personalmente a los invitados junto a la banda de música de la Agrupación de Artillería Antiaérea 601, dirigida por el capitán Fernando Fernández.

Entre los primeros en llegar estuvieron el empresario Mario Montoto, el titular de la Cámara Argentina de Turismo Gustavo Hani y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quienes compartieron un encuentro previo con el subdirector del diario, Marcelo Pasetti, y el jefe de Redacción, Pablo Falcone.

Por el gobierno bonaerense, en representación del gobernador Axel Kicillof, estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey.

También dijeron presente dirigentes libertarios locales como el diputado nacional Alejandro Carrancio, junto a concejales y autoridades municipales vinculadas al espacio.

En representación de la oposición tradicional participaron el senador nacional Maximiliano Abad y dirigentes radicales como Jesús Porrúa y Ariel Martínez Bordaisco; el peronismo local estuvo representado por Pablo Obeid, Mariana Cuesta, Valeria Crespo y Marcos Gutiérrez.

La dirigencia local prácticamente se hizo presente en pleno. Se vio junto a concejales oficialistas, radicales, libertarios y peronistas, entre ellos Gustavo Pulti, Horacio Taccone, Juan Manuel Cheppi, Valeria Crespo, Pablo Obeid, Mariana Cuesta y Emiliano Recalt.

"Aldrey, te presento a mi hija"

Uno de los momentos más distendidos de la noche lo protagonizó Florencia Parato, de Torreón del Monje, quien presentó a su hija Amalia ante Florencio Aldrey y su madre María del Carmen Sarlo.

La presencia empresarial también fue amplia. Participaron Claudia Álvarez Argüelles, Florencia Miconi, Roberto Fontenla, José María Brandinelli y el titular de la UCIP, Blas Taladrid, entre otros referentes de la actividad privada.

El secretario de Salud de la Capital Federal, Fernán Quirós, asistió junto a su esposa Silvana Figar, mientras que la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, aportó representación académica a la celebración.

La cantante Cecilia Milone emocionó con las interpretaciones de Uno y Arráncame la vida. Y recordó su vínculo histórico con Mar del Plata y con Florencio Aldrey: "La Capital está en un lugar privilegiado de mi corazón".

Más presencias: la gran campeona de patín, Nora Vega, los empresarios Maximiliano González Kunz y Juan Pablo Reverter, Cristian Pugliese, Marcelo Cardelli y el sindicalista Luis Barrionuevo (que posó ante cada "selfie" que le pidieron, tal como lo consignó La Capital de Mar del Plata), el senador provincial Guillermo Montenegro y los periodistas de Canal 8 Mariano Suárez, Daniel Álvarez y Martín Dantas; el titular de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Pérez Kühn, dialogó con su par de Prefectura, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano.

La noche en el Hermitage avanzó entre tapeos de jamón serrano y pinchos de langostinos. Los brindis siguieron después del clásico corte de torta, acompañado por el "Feliz cumpleaños", interpretado por la banda militar.