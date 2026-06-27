Gabriela Arias Uriburu: "Ya gané el Mundial"

Por Hugo Ferrer

Diciembre de 2000. Oficina de Marcelo Tinelli en la calle Zenteno 3175, en Barrio Parque, donde estaba Ideas del Sur antes de la mudanza a Olleros 3551. Me recibió con un VHS bajo el brazo. Su despacho, de muebles de Eslovenia y un "wall" vertical con varios televisores de 14". Y una videocasetera. "Quiero que veas esto." Lo vimos. Lloró. "Quiero que hagamos esta historia".

Gabriela Arias Uriburu había contado su caso en la tevé chilena y a Tinelli le encantó.

Febrero de 2001. Viajé a Guatemala con el director y camarógrafo Oscar "Osky" Frenkel. Y junto a Gabriela. Estuvimos en la ciudad, luego en Antigua, donde tenía una casa sobre el mar. Arena "negra", volcánica. Grabación, historia, recorridos, fotos, videos, lágrimas... y conmoción. Revivir el horror. Ella relató lo que sufrió cuando su ex esposo Imad Shaban se fue con sus tres hijos (Sharif, Karim y Zahira) a Jordania. Su caso tuvo repercusión mundial. En la Argentina, lo hicimos con Latidos, por Telefe, con la conducción de Alfredo Leuco.

Gabriela con sus hijos Zahira, Sharif y Karim y la camiseta de Argentina. Desde chicos, fanáticos de la Selección. Y de Messi.

Después, la vida ordenó la historia: hoy recuperó el vínculo con sus tres hijos y tiene una relación aceptable con su ex marido.

Chiche, Gabriela y el Mundial

Viernes 26 de junio de 2026. Hora 16. En la oficina del director de Crónica TV Facundo Pedrini, estaba reunido con Juan Manuel Cocco, Director de Medios Digitales de Grupo Crónica, y Chiche Gelblung, de alta y con toda la fuerza.

Entramos a saludarlo con Natalia Olmos, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Olmos, y la realizadora audiovisual Julieta Vicente.

"LA DE ARGENTINA DEL LADO DEL CORAZÓN". Gabriela se hizo las fotos con la camiseta que tiene a Argentina a la izquierda.

Pedrini recordó que el domingo Chiche vuelve a la pantalla de Crónica. Ineludible en toda charla: el partido de Argentina - Jordania. Y ahí surgió el nombre de Gabriela Arias Uriburu. Chiche, recordó: "Ahora tiene buena relación con su ex marido." Le hizo múltiples entrevistas en la radio y en la tevé. Conoce como pocos toda su historia.

Y ella es protagonista cualquiera sea el resultado.

Al rato, la llamé. Me atendió. Y ahí recordé aquel viaje en el 2001 a Guatemala, donde todo era "lágrima y dolor" y este presente donde todo es "alegría y emoción".

Así contó una historia maravillosa. Gabriela mandó a diseñar una "nueva" camiseta: tiene la mitad de Argentina y la otra mitad de Jordania.

EL MESSI DE JORDANIA. La otra parte del diseño incluye la camiseta de Mousa Al - Tamari, la estrella del equipo que enfrentará a Argentina.

"Ya gané el Mundial"

Gabriela, sorprendida por el llamado, le dijo a Crónica: "¿No es emocionante lo que va a pasar con este partido? Como yo siempre digo, yo ya gané este mundial. Primero, digamos, por todos los videos que subí a las redes de los chicos jugando al fútbol en la calle en Jordania. ¡Es la primera vez que lo vi!. Y eso fue por Messi y la pasión que hay. Hace unos días volví a Buenos Aires. Me acuerdo cuando tuve la idea de llevar a Boca a Jordania. ¡Se me eriza la piel! Mis hijos tienen firmadas las camisetas de los jugadores de Boca. Me falta la firma de Messi. En el Mundial de Qatar, mi hijo Karim alentó con la camiseta de la Selección. Fue la mejor noche de su vida con todos los hinchas. El 5 de junio se casó Sharif y me dijo: ‘Mamá, tenemos que armar una camiseta mitad Argentina, mitad Jordania'".

Made in Argentina

Gabriela se animó hasta hacer las fotos exclusivas para Crónica: ella con la "nueva camiseta".

Sharif y Karim, con la de la Selección. Sueñan con conocer a Messi y que les firme su camiseta.

Y reveló los detalles increíbles: "No la pude hacer allá y la mandé a hacer acá. Me traje una camiseta de Jordania con el número 10, el de Mousa Al - Tamari, el Messi de Jordania. Acabo de ir a buscarla a la modista. Son dos camisetas. Yo me puse para la foto para Crónica la que tiene la mitad de Argentina a la izquierda, del lado del corazón, y del otro lado, de Jordania. Y me quedó otra camiseta, pero al revés. La costurera me confesó que le daba mucha lástima cuando tuvo que cortar por la mitad la camiseta de Argentina."

Y, además, este sábado, Gabriela Arias Uriburu será reconocida por el Rotary de Villa Devoto: le entregarán la distinción Trébol de Plata. "Es un orgullo este reconocimiento. Y voy a ponerme la nueva camiseta. Más allá de Jordania y mis hijos, llevo a Argentina en mi corazón."