"Gracias a la foto con el Diario Crónica, mis viejos supieron que estaba vivo": recordó un héroe de Malvinas

Por Francisco Nutti

@franNutti

A 44 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, la historia de Saúl Pérez continúa vigente como uno de los testimonios más humanos y simbólicos del conflicto bélico del Atlántico Sur.

La imagen suya, con el Diario Crónica en sus manos y una sonrisa espontánea en su rostro, se convirtió en la "prueba de vida" más famosa de la historia argentina.

En pleno 1982, cuando no había redes sociales ni teléfonos celulares, ese retrato, realizado por un fotógrafo de la desaparecida agencia Télam, fue el único medio de comunicación que confirmó a una familia que su hijo estaba a salvo, lo que simbolizó la angustia de la espera en el continente y un "alivio" por el reencuentro visual.

"Gracias a esa foto, mis viejos supieron que yo estaba vivo", señaló en diálogo con este medio el excombatiente, quien para entonces tenía 19 años y cumplía tareas en Puerto Argentino con el regimiento de infantería mecanizado N° 6 de Mercedes.

Según contó, aquel día tuvo lugar la visita al archipélago del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, que aterrizó junto a otros militares, cartas y diarios, lo que no era común.

Además de serle útil a la familia de Pérez, aquella captura marcó un hito en el fotoperiodismo, ya que ponderó el rol de los corresponsales de guerra y demostró que el registro documental no solo sirvió para la historia, sino para provocar un impacto humano inmediato.

El excombatiente visitó en 2022 la redacción del Diario Crónica, donde posó junto a una tapa de 1982.

El trato a los excombatientes

Como tantos otros excombatientes, Pérez dijo estar indignado con las medidas del Gobierno del presidente, Javier Milei y el destrato a los soldados conscriptos que pelearon y cayeron en la Guerra de Malvinas.

"En estos 44 años de la gesta de Malvinas no se tiene una postura firme frente a los organismos internacionales con respecto a los derechos soberanos de nuestro territorio. Es lamentable tener a un presidente que se referencia con Margaret Thatcher, la responsable por una órden directa del hundimiento del ARA General Belgrano", señaló, y agregó: "Cuando manifestó esto nos causó un profundo dolor, decepción y dañó a los familiares de los caídos de Malvinas y del General Belgrano".

En esa línea, sostuvo que el jefe de Estado "pisoteó la memoria de nuestros caídos de Malvinas. Hoy los veteranos pasan las mismas necesidades que cualquier materia argentino, pero hemos tenido un retroceso muy importante en esta gestión".

"Espero que entiendan que debemos tener un presidente que nos contenga como nación, que tenga memoria y que piense en nuestra patria. Espero no partir de este mundo sin poder ver eso", afirmó.

Su opinión sobre los kelpers

Si bien Milei propuso "un cambio de enfoque sobre las Islas Malvinas", priorizando la autodeterminación de los kelpers y buscando convencerlos de sumarse a Argentina en lugar de utilizar la confrontación, Pérez dijo no estar de acuerdo.

Esa decisión, que defiende una soberanía basada en el desarrollo económico nacional y la negociación diplomática, generó polémica por alejarse de la postura histórica de soberanía innegociable. Para el ex combatiente, "los kelpers son ciudadanos ilegales que aunque hacen falmear la bandera inglesa, ocupan un territorio que no les pertenece".

En tanto, explicó que el canto en las canchas de fútbol cuando juega la Selección Argentina donde se los intenta reivindicar, es erróneo. "Los pibes no fueron pibes, fueron hombres desde que pisaron las Islas y ocuparon sus puestos de combate. Ellos lucharon con gran valentía y responsabilidad. Eran hombres que muchos de ellos entregaron lo más preciado que tiene el ser humano que es la vida por ese pedazo de tierra que nos pertenece a todos los argentinos".