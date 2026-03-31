Aniversario de Malvinas: Javier Milei y Victoria Villarruel participarían en dos actos diferentes

El presidente Javier Milei encabezará el próximo jueves 2 de abril la ceremonia principal por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

A 44 años del inicio del conflicto con el Reino Unido, la fecha de conmemoración dividiría la atención del Poder Ejecutivo. Mientras Milei asistirá al acto central en CABA, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, evalúa por estas horas participar en una actividad paralela.

En el monumento a los caídos de Retiro, el mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros.

Milei y Villarruel participarían en actos separados por el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.

En tanto, la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está confirmada, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y discrepancias en sus declaraciones patrimoniales.

El mensaje presidencial girará en torno al reclamo de soberanía sobre el archipiélago y un pedido por la reanudación del diálogo diplomático con el Reino Unido.

La planificación oficial incluía originalmente una visita de Estado a Gran Bretaña entre los meses de marzo y abril de 2026. No obstante, desde Casa Rosada confirmaron que el viaje fue postergado por el conflicto en el Golfo Pérsico.

En declaraciones previas al diario británico The Telegraph, Milei había manifestado la intención de negociar el levantamiento de las restricciones para la adquisición de armamento, impuestas por Londres tras la guerra de 1982.

En dicha entrevista, el Presidente sostuvo que la restitución de las islas debe producirse a través de canales de negociación y considerando la voluntad de los habitantes del archipiélago.

Durante la 54° Asamblea General de la OEA, el organismo aprobó una declaración de apoyo al reclamo de soberanía argentino. El documento insta formalmente al Reino Unido a retomar las conversaciones bilaterales para resolver la disputa territorial en el Atlántico Sur, un respaldo que el Ejecutivo considera clave para su estrategia diplomática.

La agenda de Victoria Villarruel para el 2 de abril

Por su parte, la vicepresidenta, hija de un excombatiente, mantiene una agenda autónoma por la fecha de conmemoración de la guerra de Malvinas. Si bien desde su entorno no hubo confirmación oficial sobre su presencia en el sur del país, fue invitada a la tradicional vigilia de los veteranos en Río Grande y al acto central en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

La posible asistencia de Villarruel podría coincidir con la participación de una figura fuerte de la oposición: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en los mismos eventos.

Mientras tanto, la Vicepresidenta optó por institucionalizar su propia "Semana de Malvinas" en el Senado de la Nación. Las actividades incluyeron la entrega de diplomas de honor a exsoldados y la inauguración de una muestra naval con réplicas a escala de embarcaciones históricas en el atrio de la Cámara Alta.

La agenda de la Vicepresidencia se completa este miércoles con la proyección de documentales temáticos en el Cine Gaumont, bajo la coordinación de la Dirección Gesta de Malvinas del Senado.

De concretarse la asistencia a actos separados, sería el segundo año consecutivo en que la fórmula presidencial no comparte la conmemoración del 2 de abril.