El INDEC difunde el dato de pobreza del segundo semestre de 2025: qué prevén las consultoras privadas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prevé difundir a las 16 de este martes los índices de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2025, en medio de los cuestionamientos que recibe el Gobierno de Javier Milei por la difícil situación económica del país.

No obstante, la administración libertaria espera que los números confirmen la tendencia descendente registrada en los informes oficiales previos.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

El último número del INDEC sobre la pobreza corresponde a los primeros seis meses del año pasado, cuando llegó al 31,6% y afectó de esa manera a casi 15 millones de personas. En el mismo período, la indigencia alcanzó el 6,9%.

En los inicios de la gestión libertaria, la pobreza llegaba a 52,9% y había alcanzado a casi 25 millones de personas en el primer semestre del 2024.

¿Qué estiman las consultoras privadas?

Según el "nowcast" que elabora mensualmente el economista y consultor Martín González Rozada, que publica la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la pobreza descendió al 28,7% en el tercer trimestre de 2025, pero en el cuarto trimestre escaló al 32,5%.

Según las proyecciones del "nowcast" de González Rozada, la estimación para todo el segundo semestre del año último es del 30,6%, lo que está en línea con los cálculos de especialistas de otras consultoras privadas.

En un informe sobre los datos difundidos por la UTDT se consignó que, a partir del semestre agosto 2025-enero 2026, la valorización de las Canastas crecieron más que los ingresos de las familias.

"Esta situación indujo una caída en la medición de la pobreza y de la indigencia hasta el semestre mayo-octubre de 2025 y un aumento a partir de ese momento hasta el semestre septiembre 2025-febrero 2026, donde habría alcanzado al 30,6% para la pobreza y 6,7% para la indigencia", se detalló por último en el reporte.