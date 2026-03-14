Habló la abogada de Martín Redrado: "La Justicia dijo que él no es el padre de la hija de Luciana Salazar"

Mariana Gallego, abogada del economista Martín Redrado, quien fue denunciado por su expareja, la modelo Luciana Salazar, por no pasarle la cuota alimentaria de la hija de ella, dialogó con El Run Run del Espectáculo, en Crónica, tras el fallo del juez. "La Justicia dijo que él no es el padre, no tuvo voluntad procreacional", precisó.

"Planteamos que no tenía causa para ser obligado a pagar ciertos rubros en relación cuota alimentaria de una niña, respecto de la cual no tenía vínculo ya hacía mucho tiempo", sostuvo.

"No todo contrato es válido. Los contratos para que esto ocurra tienen que tener una causa, cuando la causa no existe, el juez como intérprete de ese contrato tiene la facultad de decidir si es nulo, si lo extingue o lo adecúa. Lo que hizo en este caso es adecuarlo", agregó la letrada.

Indignada por lo que escuchó, Luciana Salazar utilizó sus redes sociales para expresar su desconcierto y apuntar contra la resolución judicial. "Esto es gravísimo. Al juez nunca le fue pedido esto por escrito... ¿De qué manera se lo habrán pedido?", escribió la mediática, dejando entrever su sorpresa por cómo se habría resuelto un punto que, según ella, nunca formó parte del planteo original.

En su descargo, la también conductora puso el foco en lo que considera una falta de claridad en el fallo. "Si ya nos resultaba raro que un juez resuelva sobre el contenido en contra de una menor (con un fallo de cámara de solo firma y no contenido)", agregó, cuestionando la fundamentación del dictamen que revisó el acuerdo que había sido establecido previamente.

Salazar pedirá que se investigue la actuación del juez y se revisen los fundamentos de su decisión

Según trascendió, la estrategia legal de Salazar apunta ahora a que se investigue la actuación del juez y se revisen los fundamentos que derivaron en esta decisión que afecta la manutención de su hija.

El paso por el Consejo de la Magistratura podría abrir un nuevo frente dentro de una disputa que lleva años.